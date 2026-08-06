Пенсіонерам готують масштабні перевірки: кого торкнуться і як не втратити виплати

Пенсія. / © УНІАН

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В Україні можуть провести масштабну перевірку отримувачів пенсій та довічного грошового утримання. Частині пенсіонерів доведеться додатково підтвердити своє право на виплати, бо у разі ненадання необхідних документів це може позначитися на подальшому нарахуванні пенсій.

На кого з українських пенсіонерів чекають перевірки, повідомило видання Новини.LIVE .

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Українцям під час перевірок пенсійного статусу можуть знадобитися додаткові документи, що підтвердять страховий стаж та право на отримання виплат. Зокрема, це стосується випадків, коли:

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були втрачені документи через війну;

людина виїхала за кордон;

відсутні деякі дані у пенсійних реєстрах.

Дані пенсіонерів регулярно будуть звіряти із державними реєстрами для перевірки законності призначення та виплати коштів. Йдеться про дії, що передбачає оновлена Методика верифікації пенсійних виплат, затверджена наказом №347 Міністерства фінансів від 30 червня 2026-го.

Яка процедура перевірки

Процедура перевірки буде складатися з трьох основних етапів:

Фахівці перевірять особисті дані пенсіонера або його законного представника. Інформацію звірять із державними реєстрами і базами. Після цього буде оцінено правомірність призначення та подальшого нарахування пенсійних виплат.

Для цього Пенсійний фонд отримуватиме необхідні відомості через систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів «Трембіта». За потреби також можуть залучати інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ.

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Зокрема, під час перевірок будуть залучати відомості з податкового і демографічного реєстрів, реєстру актів цивільного стану, баз ПФУ, систем соціальної сфери, а також інших державних інформресурсів.

Під час перевірки також будуть звіряти інформацію:

про смерть отримувачів пенсії;

зміну групи інвалідності;

оформлення виїзду на постійне проживання за кордон;

відбування покарання;

інші дані щодо перетину кордону;

право на доплати для жителів гірських населених пунктів.

У Пенсійному фонді радять громадянам радять самостійно повідомляти про будь-які зміни, що можуть вплинути на право отримувати пенсію. За потреби необхідно подати додаткові документи або відновити відомості про страховий стаж і трудову діяльність.

Водночас якщо трудова книжка залишилася на тимчасово окупованій території або була втрачена, то інформацію про стаж можна спробувати поновити через колишніх роботодавців, архівні установи чи інші доступні джерела.

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Українці, які перебувають за межами країни, можуть звернутися до консульських установ або дипломатичних представництв. Там мають допомогти правильно оформити звернення до ПФУ та надати роз’яснення щодо підтвердження пенсійного статусу або внесення необхідних змін.

Пенсія в Україні — останні новини

В Україні вже від 2 серпня оформлюватимуть пенсії по-іншому. Пенсійний фонд частину необхідних документів отримуватиме самостійно. Відтепер не вимагатимуть від українців документи, якщо потрібні відомості містяться у державних реєстрах. Зокрема, дані про трудову діяльність.

У серпні більшість українських пенсіонерів не побачить загального підвищення виплат, оскільки чергову індексацію провели ще у березні. Водночас деякі категорії громадян можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності, а також передбачені законом вікові надбавки, які Пенсійний фонд нараховує автоматично.

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