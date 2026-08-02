Знайшли роботу на пенсії — ризикуєте втратити гроші: які надбавки можуть скасувати

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Українці, які продовжують офіційно працювати після виходу на пенсію, не втрачають основної пенсійної виплати. Водночас працевлаштування може позбавити їх окремих надбавок і доплат, передбачених лише для непрацюючих пенсіонерів.

Детальніше розповіли на порталі “На Пенсії”.

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Зазначається, що офіційна робота дає змогу накопичувати додатковий страховий стаж і надалі претендувати на перерахунок пенсії.

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Що змінюється після працевлаштування

Українське законодавство не забороняє пенсіонерам офіційно працювати. Після працевлаштування людина продовжує отримувати пенсію та зберігає право на її індексацію відповідно до чинних правил.

Однак деякі надбавки й доплати призначають виключно непрацюючим пенсіонерам. Тому після офіційного оформлення на роботу право на такі виплати може бути втрачено.

Крім того, окремі види перерахунку пенсії проводять лише після звільнення або за спеціально визначеними правилами.

Які переваги має офіційна робота

Під час офіційного працевлаштування роботодавець сплачує за пенсіонера єдиний соціальний внесок. Завдяки цьому людина продовжує накопичувати страховий стаж.

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Після двох років офіційної роботи Пенсійний фонд може перерахувати виплату з урахуванням додатково набутого стажу. В окремих випадках під час перерахунку також можуть врахувати заробітну плату пенсіонера.

Отже, працевлаштування може тимчасово позбавити людину певних доплат, однак у перспективі додатковий стаж здатен вплинути на розмір основної пенсії.

Чи варто відкладати оформлення пенсії

Людина, яка досягла пенсійного віку, може не оформлювати пенсію одразу й продовжити працювати. У такому разі майбутній розмір виплати збільшується.

За кожен повний місяць відтермінування виходу на пенсію, якщо цей період не перевищує п’яти років, виплата зростає на 0,5%.

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Якщо оформлення пенсії відкладають більш ніж на п’ять років, підвищення становить 0,75% за кожен повний місяць.

Водночас протягом усього періоду відтермінування людина не отримує пенсійних виплат. Тому перед ухваленням такого рішення варто підрахувати, чи компенсує майбутнє підвищення кошти, які пенсіонер не одержить за цей час.

Пенсії в Україні — останні новини

Розмір більшості пенсій в Україні залежить від середньої заробітної плати, індивідуального коефіцієнта заробітку та тривалості страхового стажу. За словами юриста Михайла Вулаха, у деяких випадках суму виплат можна законно збільшити, зокрема завдяки довідкам про зарплату за періоди до 2000 року та оптимізації стажу.

Водночас пенсіонерам, які змінили паспорт, прізвище або інші персональні дані, необхідно своєчасно оновити інформацію в реєстрі. Інакше можуть виникнути проблеми з проходженням дистанційної фізичної ідентифікації та отриманням виплат.

Крім того, деякі пенсіонери мають право на щомісячну надбавку за утримання непрацездатних членів сім’ї. Її розмір становить близько 1300 гривень на кожну особу. Доплату можуть отримувати пенсіонери за вислугу років або по інвалідності, однак ця норма не поширюється на військовослужбовців строкової служби.

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