Найменш шкідливий алкоголь для організму: чи справді краще випити текілу замість вина та коктейлів

Текіла / © Associated Press

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Пошук компромісу між здоровим способом життя та бажанням інколи дозволити собі келих алкоголю триває давно. І хоча медики одностайні, що безпечної дози алкоголю не існує, питання про те, який напій завдає організму найменше шкоди, продовжує викликати інтерес. Саме цю тему порушив каліфорнійський гастроентеролог доктор Саурабх Сеті , розповіло видання New York Post.

Чому саме текіла

За словами лікаря, класична текіла, яка виготовлена зі 100% блакитної агави, має кілька особливостей, які відрізняють її від багатьох інших алкогольних напоїв. Насамперед агава містить мало природних цукрів і вуглеводів, а сама текіла, на відміну від напоїв, вироблених із зернових культур, природно не містить глютену.

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блакитна агава / © Associated Press

Крім того, деякі наукові дослідження свідчать, що компоненти агави можуть поводитися інакше, ніж звичайні цукри. Зокрема, мексиканські вчені встановили, що певні речовини в агаві не перетравлюються організмом так само як прості вуглеводи, тому менше впливають на рівень глюкози в крові.

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Інші дослідження також звернули увагу на фруктани та фруктоолігосахариди (FOS), які містяться в агаві. Вони можуть виконувати роль пребіотиків, підтримувати здорову мікрофлору кишківника та сприяти нормальному травленню. Водночас важливо розуміти, що ці потенційні властивості агави не роблять алкоголь корисним для здоров’я.

Легше похмілля

Ще один аргумент, який наводить доктор Сеті, стосується процесу метаболізму алкоголю. Будь-який алкоголь після потрапляння в організм перетворюється на ацетальдегід — токсичну речовину, яка пошкоджує клітини та підвищує ризик розвитку низки захворювань.

За словами лікаря, текіла також проходить цей процес, однак утворення ацетальдегіду може відбуватися дещо повільніше, ніж після вживання деяких інших міцних напоїв. Саме цим він пояснює, чому окремі люди кажуть про менш виражене похмілля після помірного споживання якісної текіли.

Крім цього, прозора текіла зі 100% агави містить менше так званих конгенерів — побічних продуктів ферментації, які, за даними дослідників, також можуть посилювати симптоми похмілля. Найбільше таких сполук зазвичай міститься у темних витриманих алкогольних напоях.

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Одначе памʼятайте, що потенційні переваги стосуються лише чистої текіли зі 100% агави. Щойно до неї додають солодкі газовані напої, сиропи чи фруктові лікери, кількість цукру та калорій різко зростає, а всі можливі переваги практично зникають.

Попри цікаві наукові спостереження щодо агави та особливостей текіли, лікар наголошує, що жоден алкогольний напій не можна вважати корисним. Якщо ви все ж вирішили випити, варто обирати якісний продукт, уникати солодких коктейлів і пам’ятати про помірність. А найкращою стратегією для здоров’я, як і раніше, залишається мінімальне споживання алкоголю чи повна відмова від нього.

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