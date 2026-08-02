Італійський спецназ висадився на танкер "тіньового флоту" РФ: фото

Операція ЄС на танкері тіньового флоту РФ / © Міністерство оборони Італії

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Італійські військові за підтримки союзників провели нову операцію проти судна російського «тіньового флоту» в Середземному морі. Спецпризначенці висадилися з гелікоптера на танкер Toa Payoh, який перебуває під санкціями Європейського Союзу. Операція відбулася за підтримки грецького військового корабля та польського морського патрульного літака.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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За даними агентства, танкер перехопили на захід від італійського острова Пантеллерія, коли він прямував із Беніну до Стамбула. За інформацією джерела Reuters, лише минулого тижня судно перейшло під прапор Камеруну, тому інспекція була спрямована на перевірку законності його реєстрації та чинності документів.

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Як зазначає Reuters, капітан Toa Payoh спочатку відмовився співпрацювати з місією ЄС, через що італійські військовослужбовці були змушені висадитися на борт із гелікоптера, який вилетів із флагманського корабля місії EUNAVFOR MED Irini Thaon di Revel.

© Міністерство оборони Італії

Перевірка, проведена за участю грецького судна та польського патрульного літака, тривала близько двох годин і завершилася без інцидентів.

У Міністерстві оборони Італії наголосили, що місія Irini не має повноважень конфісковувати або затримувати судна під час таких перевірок, тому танкер не був заарештований. Водночас зібрана під час інспекції документація буде проаналізована і, за необхідності, може стати підставою для подальших дій з боку національних органів влади.

© Міністерство оборони Італії

Reuters зазначає, що це вже друга подібна операція менш ніж за два тижні. Раніше сили EUNAVFOR MED Irini перевірили танкер MV South Star, який також пов’язують із російським «тіньовим флотом» і підозрюють у використанні фальшивого прапора.

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Європейський Союз запровадив санкції проти десятків суден, які, за його даними, використовуються Росією для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти після початку повномасштабної війни проти України.

Місію EUNAVFOR MED Irini, створену у 2020 році для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, згодом уповноважили проводити інспекційні висадки на судна, що викликають підозру.

Нагадаємо, раніше французькі військові перехопили танкер Deliver, який належить до так званого «тіньового флоту» Росії та допомагає Москві обходити санкції й фінансувати війну проти України.

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