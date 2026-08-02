Росіяни вгатили по будинках у Запоріжжі

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Унаслідок чергової російської атаки сьогодні по Запоріжжю зазнав ударів приватний сектор та багатоповерхові будинки. На місці влучань спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки, а серед цивільного населення є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

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Кілька ударів поспіль: місто повторно атакували авіабомбами

Близько 18:00 ворог повторно атакував місто керованими авіабомбами. Внаслідок цього удару є постраждалі, пошкоджені багатоповерхові будинки, автівки та складські приміщення.

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«Дві людини дістали поранень через атаку ворога по Запоріжжю. Всім надається медична допомога», — заявили у місцевій ОВА.

Росіяни атакували Запоріжжя: палає сильна пожежа

«Постраждали люди, пошкоджені будинки, виникло загоряння — росіяни ударили по Запоріжжю. Ворог атакував приватний сектор обласного центру. Є інформація про постраждалих», — повідомляє Федоров.

Наразі на місці прильотів працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та надають необхідну допомогу людям. Інформація щодо стану поранених та масштабів руйнувань уточнюється.

Станом на 17:30 відомо про двох загиблих людей. Другого загиблого дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

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Іван Федоров додав, що російська керована авіабомба влучила у приватну забудову обласного центру.

«Двоє людей постраждали через ворожу атаку по Запоріжжю. У них — гостра реакція на стрес. Обоє перебувають під наглядом медиків», — додав Федоров.

Росія посилила атаки на Запоріжжя

Нагадаємо, через посилення російських авіаударів, атак FPV-дронів і «Шахедів» прифронтове Запоріжжя живе в умовах підвищеного терору. Для безпеки містян у місті запровадили спеціальний сигнал тривоги через загрозу КАБів, а також розпочали встановлення модульних бетонних укриттів у найпотрібніших місцях.

За сприяння міжнародних донорів до кінця вересня планується облаштувати сотню таких об’єктів.

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Водночас через численні скарги жителів на зачинені під час тривог бомбосховища в регіоні ініціювали масштабну 20-денну перевірку всіх 1 300 підземних прихистків. У багатьох багатоквартирних будинках двері укриттів замикають через побоювання щодо безхатченків.

Натомість у закладах освіти — школах та дитячих садках — сховища функціонують упорядковано та цілодобово. Там чергують працівники, які забезпечують безперешкодний доступ як для дітей, так і для місцевих мешканців.

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