ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
1 хв

Посеред дня РФ атакує обласні центри: де сталися вибухи і є «прильоти» — усі деталі

За даними місцевих органів влади, і у Сумах, і у Запоріжжі минулося без жертв.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Вибухи.

Вибухи. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 29 липня армія Російської Федерації атакувала два обласних центри — Суми і Запоріжжя. Є «прильоти».

Що відомо про наслідки російських ударів, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Атака на АЗС у Запоріжжі

Вже понад дві години в обласному центрі лунають сирени. Військові попереджали про безпілотники у напрямку Запоріжжя.

Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що РФ атакує місто.

«Завдано удару по АЗС. Поранено чоловіка», — повідомив чиновник.

Авіаудари по Сумах

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що зранку шістьма керованими авіабомбами російська армія атакувала Суми. Сталися «прильоти» по об’єктах інфраструктури.

«На щастя, люди не постраждали — у момент атаки всі перебували в безпечних місцях», — наголосив він.

Внаслідок авіаударів сталися пошкодження зафіксовані у промисловому секторі Ковпаківського району. Триває обстеження території. Наразі, за словами Григорова, масштаби руйнувань уточняються.

Нагадаємо, вночі проти 29 липня Росія атакувала Україну з шести напрямків. Окупанти запустили 80 ударних БпЛА різних типі. Зокрема, «Бандеролі». Сили ППО знищили або придушили 65 дронів, але зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie