Вибухи. / © ДСНС

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Вдень 29 липня армія Російської Федерації атакувала два обласних центри — Суми і Запоріжжя. Є «прильоти».

Що відомо про наслідки російських ударів, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Атака на АЗС у Запоріжжі

Вже понад дві години в обласному центрі лунають сирени. Військові попереджали про безпілотники у напрямку Запоріжжя.

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Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що РФ атакує місто.

«Завдано удару по АЗС. Поранено чоловіка», — повідомив чиновник.

Авіаудари по Сумах

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що зранку шістьма керованими авіабомбами російська армія атакувала Суми. Сталися «прильоти» по об’єктах інфраструктури.

«На щастя, люди не постраждали — у момент атаки всі перебували в безпечних місцях», — наголосив він.

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Внаслідок авіаударів сталися пошкодження зафіксовані у промисловому секторі Ковпаківського району. Триває обстеження території. Наразі, за словами Григорова, масштаби руйнувань уточняються.

Нагадаємо, вночі проти 29 липня Росія атакувала Україну з шести напрямків. Окупанти запустили 80 ударних БпЛА різних типі. Зокрема, «Бандеролі». Сили ППО знищили або придушили 65 дронів, але зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях.

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