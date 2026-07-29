Прапор України, Польщі та ЄС / © unsplash.com

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Більша половина поляків виступає проти вступу України до ЄС. Також у польському суспільстві стався розкол щодо продовження військової допомоги.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному компанією Opinia24, пише RMF24.

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Вступ України до ЄС

У респондентів запитали, чи повинна Польща підтримувати Україну на її шляху щодо вступу до Європейського Союзу. Понад половина респондентів — 52% — висловилася проти цього. Лише 33% поляків підтримали приєднання України.

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Військова допомога Україні Польщею

Також результати опитування показують негативну тенденцію щодо військової допомоги Києву. 44% поляків вважають, що Варшава має призупинити військову допомогу Україні через питання УПА. Майже стільки само — 41% — переконані, що підтримку слід продовжувати.

Ксенофобія проти українців у Польщі

На тлі хвилі ненависті поляків до українців у респондентів запитали, чи змінилося їхнє ставлення до громадян іншої країни. 54% відповіли, що воно залишилося незмінним, а 36% визнали, що воно погіршилося.

Рішення Навроцького забрати у Зеленського орден

Пройшов майже місяць, як президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Більшість поляків — 55% — все ще підтримує такий крок, тоді як 27% респондентів виступають проти цього рішення.

Додамо, що опитування проводилося 13–15 липня серед груп з тисячі дорослих поляків.

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Напади на українців у Польщі — останні новини

Нагадаємо, останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії та ненависті. Українському досліднику та керівнику державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роману Маленкову погрожували, бо він опублікував низку дописів про давні українські могили у Польщі.

Також один із останніх гучних випадків — це побиття молодої української пари у Вроцлаві. Біля магазину троє чоловіків жорстоко побили українців — дівчині порвали вухо й порізали шию, а її хлопцю завдали серйозних травм голови.

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