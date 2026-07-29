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Тривожний дзвінок із Польщі: більшість проти вступу України до ЄС — цифра шокує
Понад половина поляків — 52% — висловилася проти вступу України до ЄС. Підтримала майбутню євроінтеграцію лише третина суспільства.
Більша половина поляків виступає проти вступу України до ЄС. Також у польському суспільстві стався розкол щодо продовження військової допомоги.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному компанією Opinia24, пише RMF24.
Вступ України до ЄС
У респондентів запитали, чи повинна Польща підтримувати Україну на її шляху щодо вступу до Європейського Союзу. Понад половина респондентів — 52% — висловилася проти цього. Лише 33% поляків підтримали приєднання України.
Військова допомога Україні Польщею
Також результати опитування показують негативну тенденцію щодо військової допомоги Києву. 44% поляків вважають, що Варшава має призупинити військову допомогу Україні через питання УПА. Майже стільки само — 41% — переконані, що підтримку слід продовжувати.
Ксенофобія проти українців у Польщі
На тлі хвилі ненависті поляків до українців у респондентів запитали, чи змінилося їхнє ставлення до громадян іншої країни. 54% відповіли, що воно залишилося незмінним, а 36% визнали, що воно погіршилося.
Рішення Навроцького забрати у Зеленського орден
Пройшов майже місяць, як президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Більшість поляків — 55% — все ще підтримує такий крок, тоді як 27% респондентів виступають проти цього рішення.
Додамо, що опитування проводилося 13–15 липня серед груп з тисячі дорослих поляків.
Напади на українців у Польщі — останні новини
Нагадаємо, останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії та ненависті. Українському досліднику та керівнику державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роману Маленкову погрожували, бо він опублікував низку дописів про давні українські могили у Польщі.
Також один із останніх гучних випадків — це побиття молодої української пари у Вроцлаві. Біля магазину троє чоловіків жорстоко побили українців — дівчині порвали вухо й порізали шию, а її хлопцю завдали серйозних травм голови.