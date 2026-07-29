Смертельна ДТП у переході Києва: суд вирішив подальшу долю водія (відео)

Рідні загиблих і постраждалих у ДТП на Чоколівському бульварі / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою без права застави Павла Плешивцева, підозрюваного у скоєнні жахливої ДТП у підземному переході. У червні на швидкості 150 км/год. його автомобіль влетів у перехід, забравши життя чотирьох людей, серед яких був 12-річний хлопчик та двоє поліцейських.

Про це повідомив кореспондент ТСН.

Реклама

Самого Плешивцева та його адвоката у судовій залі не було. Водій взяв участь у засіданні в режимі відеоконференції з лікарні. За словами адвоката, лікарі не дозволили транспортувати Плешивцева до суду через стан його здоров’я.

Реклама

Прокурор просив в суду подовжити запобіжний захід Плешивцеву у вигляді тримання під вартою ще на 30 діб, аргументуючи це тим, що були подовжені терміни досудового розслідування а також наявними ризиками, зокрема ризиком переховування та тиском на свідків.

У свою чергу адвокат Плешивцева, повідомив, що стан здоров’я підзахисного не дозволяє йому перебувати у СІЗО, тому просив суд змінити запобіжний захід. Під час засідання водій висловив співчуття рідним загиблого 12-тирічного хлопчика.

Дата публікації 13:09, 29.07.26 Кількість переглядів 1 ДТП на Чоколівському бульварі в Києві: суд подовжив арешт водію

Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі в Києві — що відомо

Нагадаємо, ДТП сталася 5 червня на Чоколівському бульварі в Києві. Автомобіль Mercedes-Benz C300 на швидкості 150 км/год. влетів у підземний перехід, де в той момент перебували люди. Загинуло четверо людей — 12-річний Григорій Глушич, жінка та двоє поліцейських Солом’янського управління поліції, які в той час були на службі. Ще троє людей отримали травми.

Наступного дня Плешивцеву було оголошено підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Чоловіка взяли під варту і йому загрожує до 10 років за ґратами.

Реклама

За даними експертизи, на момент аварії Плешивцев був тверезим. Сам він заявляє, що знепритомнів за кермом.

Це не перша ДТП за участю Плешивцева. Під час досудового розслідування було встановлено, що 49-тирічний водій 39-ть разів порушував правила дорожнього руху. Тільки за останній рік на нього було складено 10 адмінпротоколів за перевищення швидкості. У березні цього року Плешивцев вже потрапив у ДТП без потерпілих.

Наразі досудове розслідування триває, зокрема й різні експертизи.

Новини партнерів