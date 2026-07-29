Смертельное ДТП в переходе Киева: суд решил дальнейшую судьбу водителя (видео)

Родные погибших и пострадавших в ДТП на Чоколовском бульваре / © ТСН

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Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей без права на залог Павла Плешивцева, подозреваемого в совершении ужасного ДТП в подземном переходе. В июне на скорости 150 км/ч. его автомобиль влетел в переход, унеся жизни четырех человек, среди которых был 12-летний мальчик и двое полицейских.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.

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Самого Плешивцева и его адвоката в зале суда не было. Водитель принял участие в заседании в режиме видеоконференции из больницы. По словам адвоката, врачи не разрешили транспортировать Плешивцева в суд из-за состояния его здоровья.

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Прокурор просил у суда продлить меру пресечения Плешивцеву в виде содержания под стражей еще на 30 суток, аргументируя это тем, что были продлены сроки досудебного расследования, а также имеющимися рисками, в том числе риском скрытия и давлением на свидетелей.

В свою очередь адвокат Плешивцева сообщил, что состояние здоровья подзащитного не позволяет ему находиться в СИЗО, поэтому просил суд изменить меру пресечения. Во время заседания водитель выразил соболезнования родным погибшего 12-летнего мальчика.

Дата публикации 13:09, 29.07.26 Количество просмотров 17 ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве: суд продлил арест водителю

Смертельное ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве — что известно

Напомним, ДТП произошло 5 июня на Чоколовском бульваре в Киеве. Автомобиль Mercedes-Benz C300 на скорости 150 км/ч. влетел в подземный переход, где в тот момент находились люди. Погибли четыре человека — 12-летний Григорий Глушич, женщина и двое полицейских Соломенского управления полиции, которые в то время были на службе. Еще три человека получили травмы.

На следующий день Плешивцеву было объявлено подозрение за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Мужчину взяли под стражу и ему грозит до 10 лет за решеткой.

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По данным экспертизы, на момент аварии Плешивцев был трезв. Сам он заявляет, что потерял сознание за рулем.

Это не первое ДТП с участием Плешивцева. В ходе досудебного расследования было установлено, что 49-летний водитель 39 раз нарушал правила дорожного движения. Только за последний год на него было составлено 10 админпротоколов за превышение скорости. В марте этого года Плешивцев уже попал в ДТП без пострадавших.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, в том числе и разные экспертизы.

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