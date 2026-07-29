Южный ГОК приостанавливает работу из-за блокады морских портов

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На комбинате заявили , что работали, несмотря на вражеские обстрелы, перебои с энергообеспечением, стремительный рост стоимости логистики и введение экомита CBAM.

Но в июле к этим вызовам добавилось значительное ухудшение ситуации для морской логистики, которая проходит через украинские черноморские порты: из-за систематических ударов по судам морская логистика фактически заблокирована, а в портах накопились экспортные партии железной руды, которые невозможно отгрузить.

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В компании отмечают, что решение вынужденное, а работников привлекут к ремонтным и регламентным работам. Добыча планируется возобновить после стабилизации ситуации безопасности.

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Южный ГОК также призвал государство и международных партнеров усилить защиту портовой инфраструктуры и гражданских торговых судов, ведь стабильная работа морских портов критически важна для экспорта, валютной выручки и экономики Украины.

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