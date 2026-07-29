Леся Никитюк удивила признанием, на что она никогда не потратит ни одной гривны

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно призналась, на что никогда не потратит большие деньги, несмотря на высокие доходы и любовь к красивым вещам.

Звезда не скрывает, что много работает, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. За годы карьеры она приобрела собственное жилье в Киеве и не отказывает себе в качественных покупках. В то же время в вопросах расходов у неё есть чёткие принципы. Об одном из них Никитюк рассказала во время съёмок. В беседе с певицей MamaRika и блогершей Евой Коршик ведущая объяснила, что для неё действительно имеет ценность.

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«Я не понимаю дорогих сумок. Мне нравится вот так. Я всё пощупала, посмотрела. Вот какой-то маленький камешек…» — призналась Леся Никитюк в комментарии на канале Okay Eva.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая пояснила, что ювелирные украшения доставляют ей гораздо больше удовольствия. Она с удовольствием покупает изделия с бриллиантами и другими драгоценными камнями, тогда как брендовые сумки за тысячи долларов её совершенно не привлекают.

Кроме того, Никитюк призналась, что не привыкла экономить на продуктах. По словам знаменитости, она всегда выбирает качественную еду и нередко покупает необычные деликатесы, в частности осьминога, чтобы собственноручно приготовить его дома.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о том, как выглядят украинские звезды без макияжа.

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