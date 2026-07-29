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Оля Полякова на фоне упреков о развлечениях с россиянином и скандальном выступлении в Юрмале сделала эмоциональное заявление
Артистка лаконично отреагировал на шквал хейта, который розгорелся вокруг нее.
Украинская певица Оля Полякова на фоне упреков в развлечениях с «хорошим россиянином» и скандальном выступлении в Юрмале сделала эмоциональное заявление.
Исполнительница выступила на фестивале латвийской артистки Лаймы Вайкуле в пятницу, 24 июля. Однако Оле Поляковой изрядно досталось за это в Threads. Артистку активно критиковали, ведь, мол, мероприятие продвигает русскоязычное культурное пространство, а также там на сцене выступают так называемые «хорошие россияне».
Но Оле Поляковой досталось и не только из-за этого. В частности, в Сети появилось видео, как исполнительница развлекается с музыкантом Grey Wiese (Сергеем Григорьевым-Апплоновым). Они ходили вместе по коридору, при этом держались за руки и улыбались. Оли Поляковой досталось из-за того, что Grey Wiese хоть и живет за границей, но сам родом из России, но при этом занимает неоднозначную позицию касательно войны в Украине.
В общем, певицу активно критиковали именно пользователи Threads. На фоне этого Оля Полякова сделала эмоциональное заявление. Исполнительница объявила, что удаляет Threads. Артистка дала понять, что не собирается и дальше читать критику в ее сторону.
«Удалила Threads. Копайтесь сами в своем говне», — заявила исполнительница.
Напомним, недавно музыкант Юрко Юрченко разнес Олю Полякову и дуэт «Потап и Настя» за «шабаш» в Юрмале во время войны в Украине. Артист не сдерживал гнева от развлечений украинских звезд с так называемыми «хорошими россиянами».