Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова на фоне упреков в развлечениях с «хорошим россиянином» и скандальном выступлении в Юрмале сделала эмоциональное заявление.

Исполнительница выступила на фестивале латвийской артистки Лаймы Вайкуле в пятницу, 24 июля. Однако Оле Поляковой изрядно досталось за это в Threads. Артистку активно критиковали, ведь, мол, мероприятие продвигает русскоязычное культурное пространство, а также там на сцене выступают так называемые «хорошие россияне».

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Но Оле Поляковой досталось и не только из-за этого. В частности, в Сети появилось видео, как исполнительница развлекается с музыкантом Grey Wiese (Сергеем Григорьевым-Апплоновым). Они ходили вместе по коридору, при этом держались за руки и улыбались. Оли Поляковой досталось из-за того, что Grey Wiese хоть и живет за границей, но сам родом из России, но при этом занимает неоднозначную позицию касательно войны в Украине.

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Оля Полякова и Сергей Григорьев-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

В общем, певицу активно критиковали именно пользователи Threads. На фоне этого Оля Полякова сделала эмоциональное заявление. Исполнительница объявила, что удаляет Threads. Артистка дала понять, что не собирается и дальше читать критику в ее сторону.

«Удалила Threads. Копайтесь сами в своем говне», — заявила исполнительница.

Пост Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно музыкант Юрко Юрченко разнес Олю Полякову и дуэт «Потап и Настя» за «шабаш» в Юрмале во время войны в Украине. Артист не сдерживал гнева от развлечений украинских звезд с так называемыми «хорошими россиянами».

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