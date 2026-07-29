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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ атаковала крупный областной центр — первые детали

Во время тревоги, длившейся менее десяти минут, россияне атаковали Одессу ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Днем 29 июля российская армия атаковала Одессу. Во время воздушной тревоги крупный областной центр потряс взрывы.

Что известно об ударе по Одессе читайте в материале ТСН.ua.

Крайняя воздушная тревога в Одесском районе продолжалась с 13:02 до 13:11. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах. Областной центр потряс несколько взрывов.

Атака на Одессу — что известно

Российскую атаку на город посреди дня подтвердили местные власти. Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что произошел «прилет».

«Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура», — сообщил чиновник.

В то же время глава ОВА Олег Кипер добавил, что россияне нанесли очередной ракетный удар по Одесщине.

«Повреждена территория объекта инфраструктуры. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется. На месте работают все соответствующие службы», — подчеркнул он.

Заметим, что местные медиа сообщили, что после взрывов небо затянуло дымом.

«В Одессе после взрывов виден дым», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Дым в Одессе после взрывов. Фото: «Общественное».

Дым в Одессе после взрывов. Фото: «Общественное».

Напомним, сегодня также РФ атаковала еще два областных центра . В Запорожье россияне ударили дронами по АЗС. Утром кафиры сбросили шесть КАБов на Сумы. Произошли «прилеты» по объектам инфраструктуры.

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Дата публикации
Количество просмотров
1627
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