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РФ атаковала крупный областной центр — первые детали
Во время тревоги, длившейся менее десяти минут, россияне атаковали Одессу ракетами.
Днем 29 июля российская армия атаковала Одессу. Во время воздушной тревоги крупный областной центр потряс взрывы.
Что известно об ударе по Одессе читайте в материале ТСН.ua.
Крайняя воздушная тревога в Одесском районе продолжалась с 13:02 до 13:11. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах. Областной центр потряс несколько взрывов.
Атака на Одессу — что известно
Российскую атаку на город посреди дня подтвердили местные власти. Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что произошел «прилет».
«Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура», — сообщил чиновник.
В то же время глава ОВА Олег Кипер добавил, что россияне нанесли очередной ракетный удар по Одесщине.
«Повреждена территория объекта инфраструктуры. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется. На месте работают все соответствующие службы», — подчеркнул он.
Заметим, что местные медиа сообщили, что после взрывов небо затянуло дымом.
«В Одессе после взрывов виден дым», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Напомним, сегодня также РФ атаковала еще два областных центра . В Запорожье россияне ударили дронами по АЗС. Утром кафиры сбросили шесть КАБов на Сумы. Произошли «прилеты» по объектам инфраструктуры.