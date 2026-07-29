РФ будет бить по Украине "Бандеролями" с наземных установок: украинцев предупредили о повышенной угрозе

Российская ракета «Бандероль» на новой наземной пусковой установке / © скриншот с видео

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Россияне разрабатывают наземные пусковые установки для крылатых ракет S8000 «Бандероль». Это может создать серьезные проблемы для украинской ПВО из-за внезапности атак.

Об этом пишет Defense Express.

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В Сети активно распространяется кадр с новой российской наземной пусковой установкой для крылатой ракеты S8000 «Бандероль». Пользователи соцсетей обратили внимание, что эту систему россияне, вероятно, впервые продемонстрировали еще в сентябре 2025 года во время закрытой выставки для президента Владимира Путина. До этого времени единственным подтвержденным носителем ракеты оставался средневысотный ударно-разведывательный беспилотник «Орион», также известный как «Иноходец».

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Несмотря на то, что пусковую установку тайно показали почти год назад, она больше нигде не появлялась, а информация о ее боевом применении так и не была обнародована. Это может свидетельствовать о том, что наземная версия ракеты и самой пусковой установки все еще находится в стадии разработки, если проект вообще не был закрыт. В то же время, эксперты не исключают, что систему уже используют, но такие факты пока не стали известны.

Чем грозит Украине новая пусковая установка ракет «Бандероль»?

В любом случае, появление такой пусковой представляет потенциальную угрозу для Украины. Ее главная опасность состоит в том, что российские войска получат возможность запускать ракеты «Бандероль» без использования беспилотника «Орион». Ранее именно необходимость поднимать дрон в воздух позволяла украинской ПВО заблаговременно обнаружить носитель и подготовиться к отражению атаки.

Если же ракеты будут запускаться с наземной установки, их могут обнаруживать только при вхождении в украинское воздушное пространство. Это существенно сокращает время, которое имеют подразделения ПВО для реагирования и подготовки к открытию огня.

Еще одной потенциальной угрозой является возможность массированного применения таких ракет. Один беспилотник «Орион» способен нести только одну «Бандероль», а количество этих аппаратов у российской армии ограничено. При этом наземные пусковые установки можно производить значительно большими партиями, что позволяет организовывать масштабные пуски «Бандеролей».

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Конструкция пусковой установки ракет «Бандероль»

По обнародованным изображениям можно сделать несколько выводов о конструкции комплекса. В частности, вероятно, для запуска ракеты используется компактный твердотопливный ускоритель.

Также конструкция может предусматривать опускание направляющей в горизонтальное положение для загрузки ракеты. Благодаря относительно небольшим габаритам, такую пусковую теоретически можно устанавливать на прицепах или других мобильных платформах.

В то же время наземный запуск, скорее всего, снизит максимальную дальность полета ракеты «Бандероль». Это объясняется тем, что во время воздушного старта ракета запускается с большой высоты и имеет начальную скорость, которую обеспечивает «Орион». При старте с земли даже при наличии ускорителя ей придется самостоятельно набирать скорость и высоту.

Что известно о ракете «Бандероль» — характеристики

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что «Бандероль» — это новый российский гибрид дрона и малогабаритной крылатой ракеты с зарубежными, в том числе китайскими, комплектующими.

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Это оружие запускают с ударных дронов «Орион» (по две единицы). Оно развивает скорость до 650 км/ч. и имеет дальность полета до 500 км. Несмотря на то, что взрывчатки в ней меньше, чем в «Шахеде» (около 50 кг), «Бандероль» представляет серьезную угрозу, поскольку благодаря высокой скорости и устойчивым к РЭБ системам наведения эффективнее преодолевает ПВО и делает невозможной работу мобильных огневых групп.

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