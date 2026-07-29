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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Кремле отвергли сценарий мирных переговоров и заговорили о «гордости» России: подробности

Лавров, комментируя мирные переговоры, цинично заявил, что Россия «не уступит гордость».

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Сергей Лавров.

Сергей Лавров. / © Associated Press

Мероприятие якобы выдвигает Кремлю ультиматумы по условиям завершения войны в Украине. Впрочем, Москва «не уступит гордость».

Об этом дерзко заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью росСМИ.

Он повторил пропагандистские утверждения, что для России неприемлем сценарий, при котором сначала произойдет прекращение огня, а затем — переговоры с участием Украины, РФ, США, а также стран Европы. Лавров цинично назвал такое течение событий «ультиматумом».

Поразмышлял российский министр и о «национальных интересах России», заявив, что главное для Кремля — это «сохранение ее самостоятельности как государства». Лавров также повторил нарратив о необходимости обеспечить «безопасность российских границ» и не допустить какого-либо внешнего влияния на внутреннюю политику страны.

Кроме того, Лавров призвал Россию действовать более жестко на международной арене и, по его словам, найти «здоровую агрессию» в своей внешней политике.

Напомним, на днях спикер МИД Мария Захарова заявила о «готовности к дипломатическому урегулированию войны» и якобы готова рассматривать «предложения и идеи». Впрочем, по ее словам, мир должен происходить по традиционному российскому сценарию.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков нагло заявляет, что война в Украине «может закончиться до конца суток». Впрочем, если РФ «достигнет своих целое». В то же время, прекратить боевые действия Москва не готова.

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Дата публикации
Количество просмотров
111
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