В Кремле отвергли сценарий мирных переговоров и заговорили о «гордости» России: подробности

Сергей Лавров. / © Associated Press

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Мероприятие якобы выдвигает Кремлю ультиматумы по условиям завершения войны в Украине. Впрочем, Москва «не уступит гордость».

Об этом дерзко заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью росСМИ.

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Он повторил пропагандистские утверждения, что для России неприемлем сценарий, при котором сначала произойдет прекращение огня, а затем — переговоры с участием Украины, РФ, США, а также стран Европы. Лавров цинично назвал такое течение событий «ультиматумом».

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Поразмышлял российский министр и о «национальных интересах России», заявив, что главное для Кремля — это «сохранение ее самостоятельности как государства». Лавров также повторил нарратив о необходимости обеспечить «безопасность российских границ» и не допустить какого-либо внешнего влияния на внутреннюю политику страны.

Кроме того, Лавров призвал Россию действовать более жестко на международной арене и, по его словам, найти «здоровую агрессию» в своей внешней политике.

Напомним, на днях спикер МИД Мария Захарова заявила о «готовности к дипломатическому урегулированию войны» и якобы готова рассматривать «предложения и идеи». Впрочем, по ее словам, мир должен происходить по традиционному российскому сценарию.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков нагло заявляет, что война в Украине «может закончиться до конца суток». Впрочем, если РФ «достигнет своих целое». В то же время, прекратить боевые действия Москва не готова.

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