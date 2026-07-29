Украина готова к перемирию, но есть одно препятствие: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина давно готова к окончанию войны по дипломатическому пути и к временному прекращению огня. Впрочем, Кремль блокирует этот процесс, ведь «фюрер» Владимир Путин не демонстрирует желания прекратить боевые действия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

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Президент Трамп хочет, европейцы хотят. Путин не желает. Мы каждый день призываем прекратить эту войну», — подчеркнул глава государства.

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По словам президента, Киев ежедневно предлагает прекратить боевые действия хотя бы на время, чтобы «договориться о перемирии на время и дать дипломатам возможность вести переговоры». Впрочем, подчеркнул Зеленский, Путин не хочет.

Глава государства заявил, что именно отказ России прекратить агрессию вынуждает Украину и международных партнеров усиливать давление на Москву. По словам президента, только решительные действия мирового сообщества могут вынудить Кремль изменить свою позицию. В частности, важны санкции, которые должны ограничить возможности российской экономики и уменьшить способность агрессора продолжать войну.

«Вот в чем проблема. Вот почему мы должны реагировать, быть решительными, быть сильными. И не только мы. Мы рассчитываем на санкции. Кстати, законопроект Линдси был очень важным», — добавил украинский лидер.

Напомним, американские сенаторы, соавторы законопроекта об ужесточении санкций против России заявили, что документ должен стать мощным инструментом давления на Кремль и способом заставить Путина сесть за стол переговоров. В частности, предложенные меры должны перекрыть России возможность зарабатывать на продаже нефти и газа, в том числе с помощью так называемого теневого флота.

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Дата публикации 19:25, 28.07.26 Количество просмотров 25 Разговор длился вдвое дольше отведенного времени! Зеленский сделал первые заявления после встречи с Трампом

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