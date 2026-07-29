Домашняя кровянка довела жительницу Одессы до больничной койки: чем она заразилась

Кровьянка / © ТСН

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В Одесской области зафиксировали первый с начала года случай ботулизма. Женщина была госпитализирована после того, как она съела домашнюю кровяную колбасу, приобретенную на стихийном рынке.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

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Ботулизмом заболела жительница Одессы 1965 года рождения. По предварительным данным, она употребляла домашнюю кровянку, приобретенную с рук у неизвестного в месте несанкционированной торговли.

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Сначала женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу № 5, затем перевели в больницу № 10 для лечения неврологической патологии. Позже пациентка проходила лечение в инфекционной больнице, где ей установили диагноз «ботулизм» и ввели противоботулиническую сыворотку.

Ботулизм — что это такое и как можно заразиться

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что ботулизм является тяжелым пищевым отравлением, которое поражает центральную нервную систему. Смертельность этого заболевания может достигать 20%.

Возбудители ботулизма очень распространены в природе. Они могут содержаться в кишечнике домашних и диких животных, рыб и водоплавающих птиц. Если продукты загрязняются почвой или содержанием кишечника животных или рыбы, то они могут содержать споры или вегетативные формы бактерий.

Споры ботулизма уничтожаются только при температуре свыше +120 °С. Наиболее благоприятными условиями для образования токсина является температура +20…+25 °С, при которой бактерии активно размножаются. Сам токсин отличается высокой стойкостью к температуре.

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Причиной ботулизма могут быть не только домашние мясные, грибные, овощные или фруктовые консервы, но копченые, соленые и вяленые продукты, изготовленные в домашних условиях. Попав в организм вместе с пищей, токсин не разрушается ни в желудке, ни в кишечнике. По силе действия он принадлежит к мощным природным ядам.

Как уберечься от ботулизма?

Специалисты отмечают, что лучшим способом обезопасить себя является тщательная термическая обработка продуктов перед потреблением или полный отказ от еды, качество или происхождение которой вызывает сомнения.

В Госпродпотребслужбе также напомнили основные правила профилактики ботулизма:

не покупать продукты домашнего производства на стихийных рынках;

хранить домашние консервы в холодильнике или другом прохладном месте и желательно не больше года;

при покупке сушеной или вяленой рыбы промышленного производства обращать внимание на ее внешний вид, условия хранения, маркировку, дату изготовления и срок годности;

при домашнем консервировании мясных и рыбных продуктов стерилизовать их при температуре +115…+120 °С не менее 40-60 минут с последующей герметичной упаковкой.

«Помните, что проварка или прожаривание консервов и других изделий домашнего изготовления перед употреблением не менее 30 минут — основной способ профилактики ботулизма», — подчеркнули специалисты.

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Напомним, ранее в Полтавской области был зафиксирован первый случай ятрогенного ботулизма: женщина заболела после уколов ботокса в частном кабинете. Пациентка попала в больницу в состоянии средней тяжести, ей вовремя ввели противоботулинический анатоксин.

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