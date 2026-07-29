Женщинам будут давать выходные ежемесячно во время менструации: кого это касается

Черногория / © pixabay.com

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Женщины в Черногории, страдающие сильной менструальной болью из-за определенных гинекологических заболеваний, получили право на два оплачиваемых дня отпуска ежемесячно. Соответствующие изменения в законодательство уже поддержал парламент страны.

Об этом сообщает Balkan Investigative.

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Парламент Черногории принял изменения в Закон о медицинском страховании, которые предусматривают так называемый менструальный отпуск для женщин с диагностированной вторичной дисменореей.

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Нововведение распространяется только на случаи, когда сильная менструальная боль вызвана заболеваниями, среди которых:

эндометриоз;

миома матки;

полипы эндометрия;

воспаление яичников;

синдром поликистозных яичников

Право на отпуск будет подтверждаться выводом врача-специалиста.

Сколько оплачиваемых дней получат женщины

Новый закон позволяет брать два оплачиваемых выходных дня ежемесячно. Для этого женщинам необходимо ежегодно обновлять медицинскую справку до 31 декабря, а работодателю подавать ее.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения должны помочь женщинам совмещать лечение с профессиональной деятельностью и уменьшить дискриминацию на рабочем месте.

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В Центре защиты прав женщин назвали решение парламента важным шагом в признании потребностей женского здоровья.

«Это ценный пример того, как присутствие женщин в политике помогает придать политическое значение женскому опыту, долгое время остававшемуся без внимания», — заявили в организации.

Правозащитники также подчеркнули, что теперь главное — обеспечить реальное применение нового права, а не оставить его только на бумаге.

Как будут оплачивать отпуск

По закону компенсация за период временной нетрудоспособности обычно составляет не менее 70% базовой заработной платы, хотя работодатели могут выплачивать и большую сумму в соответствии с коллективными договорами.

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В то же время в новых поправках пока не прописан механизм контроля за использованием менструального отпуска и способы предотвращения возможных злоупотреблений.

Напомним, менструальные спазмы возникают из-за сокращения матки, стимулирующих простагландины — вещества, вызывающие боль. Облегчить дискомфорт помогают тепло (грелка или термопакеты), легкая физическая активность (прогулки, йога, плавание), теплые напитки и питание с антиоксидантами и клетчаткой.

Также эффективны противовоспалительные препараты, блокирующие простагландины. Если спазмы начинаются раньше, продолжаются дольше обычного, сопровождаются сильным кровотечением или не снимаются лекарством, следует обратиться к врачу.

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