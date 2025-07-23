Менструальный календарь Flo обвинили в "сливе" данных: начался суд

Приложение Flo

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В федеральном суде Сан-Франциско (США) 21 июля началось рассмотрение дела против популярного приложения для отслеживания менструации Flo. По словам адвоката истцов, приложение без согласия передавало чрезвычайно чувствительную информацию пользователей третьим сторонам, в частности Meta.

Об этом пишет Courthouse News Service.

Пользователи мобильного приложения Flo, разработанного компанией Flo Health Inc., подали коллективный иск в 2021 году, обвинив сервис в незаконной передаче личной информации, в том числе данных о здоровье, третьим сторонам. Среди фигурантов дела — Facebook (ныне Meta), Google, компания AppsFlyer, занимающаяся рекламной аналитикой, и уже ликвидированная аналитическая компания Flurry.

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В этом месяце Google сообщила о достижении предварительного мирового соглашения с истцами. Flurry заключила подобное соглашение еще в марте, а претензии к AppsFlyer были добровольно отозваны в 2022 году.

Сейчас суд присяжных рассматривает дело против Flo и Meta, которых подозревают в использовании персональных данных пользователей с рекламной и другой коммерческой целью.

Во вступительном слове адвокат истцов Кэрол С. Уиллегас обратилась к присяжным с призывом.

«Решите, насколько серьезно крупные технологические компании относятся к приватности женщин. Это не была случайность или ошибка. Именно так Meta зарабатывает деньги. Это их бизнес», — высказалась юрист.

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Что известно о приложении Flo и обвинениях против него

Приложение Flo появилось в 2016 году как сервис для отслеживания менструального цикла, овуляции и беременности. Пользователи вводят данные о своем цикле — такие как дата и продолжительность последней менструации — а также могут фиксировать настроение, симптомы и половую активность.

Уиллегас утверждает, что компания ввела пользователей в заблуждение, скрывая передачу их данных третьим сторонам. Она также обвиняет Meta в нарушении закона Калифорнии о конфиденциальности общения.

Истцы намерены доказать, что Flo следует признать медицинским приложением, следовательно компания нарушила закон Калифорнии о конфиденциальности медицинской информации.

Позиция Flo Health

В то же время главный юрист, защищающий Flo Health, Бренда Р. Шартон заявила, что приложение не передавало данные о здоровье пользователей и те сами согласились на обработку данных для улучшения сервиса. По ее словам, Flo никогда не продавал данные и не позволял их использование в рекламных целях.

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Шартон также оспорила утверждение, что Flo является медицинским сервисом, подчеркнув, что в условиях использования прямо указано: Flo «не является лицензированным медицинским учреждением» и «не предназначен для замены профессиональной медицинской консультации».

Кроме того, адвокат обратила внимание на сроки давности, указанные в правилах пользования: все иски, по ее мнению, были поданы с нарушением годичного срока.

«Является ли Flo поставщиком медицинских услуг? Нет. Являются ли пользователи Flo его пациентами? Нет. Подали ли истцы иски вовремя? Нет. Согласились ли они с политикой конфиденциальности Flo? Да», — резюмировала Шартон.

Позиция Meta

Со своей стороны главный адвокат Meta Мишель Д. Джонсон заявила, что основной вопрос дела — это «действительно ли Facebook намеренно прослушивал или записывал конфиденциальные сообщения истцов без их согласия?».

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«Facebook даже не получал конфиденциальных сообщений истцов, не говоря уже об их записи или прослушивании», — сказала юрист.

Джонсон подчеркнула, что Meta требует от партнеров, в том числе и от Flo, предупреждать пользователей об обмене данными и запрещает передавать чувствительную медицинскую информацию.

На момент публикации стороны воздержались от комментариев относительно хода судебного процесса.

К слову, новое расследование выяснило, что Facebook, TikTok и другие приложения могут шпионить за пользователями. Популярные программы запрашивают большое количество разрешений, в частности доступ к микрофону, точному местонахождению и личным файлам.

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