Рекордный "слив" данных: в Сеть попали 16 млрд паролей Apple, Google и Facebook

Утечка паролей / © pixabay.com

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Специалисты обнаружили рекордную утечку паролей — 16 миллиардов учетных записей оказались в открытом доступе. Среди них — данные пользователей Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, а также различных VPN-сервисов, порталов разработчиков и даже некоторых государственных служб.

Об этом сообщило издание Forbes.

Всего речь идет о 30 отдельных наборах данных, каждый из которых содержит от десятков миллионов до более 3,5 миллиарда записей. По словам исследователей, подавляющее большинство из них ранее не публиковалось, то есть это новая информация. Единственным исключением стала база со 184 миллионами паролей, которую упоминали еще в мае.

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Пароли во многих случаях структурированы в виде URL-адресов с логинами и паролями, что значительно облегчает использование этих данных в фишинговых атаках или для похищения аккаунтов.

Аналитики считают, что эти утечки являются результатом деятельности нескольких похитителей информации, которые действовали в разное время, но все массивы были собраны и объединены в течение этого года.

В ответ на эту утечку, Google рекомендует пользователям перейти на ключи доступа вместо паролей, а ФБР призывает не открывать сомнительные ссылки в SMS или сообщениях.

«Измените пароли своих учетных записей, используйте менеджер паролей и переходите на ключи доступа, где это возможно. Сейчас самое время отнестись к этому серьезно, не ждите, пока ваши пароли появятся в этих постоянных наборах данных об утечках — позаботьтесь о безопасности своих паролей прямо сейчас», — отметил автор статьи Дэйви Виндер.

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Напомним, в марте в Сеть утекли конфиденциальные данные советников Трампа.