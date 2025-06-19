Китай похищает военные тайны России – NYT

Военный КНР. / © Getty Images

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Группы, связанные с китайским правительством, регулярно осуществляли кибератаки на российские компании и государственные учреждения с момента начала полномасштабной войны в Украине.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные аналитиков TeamT5 и Palo Alto Networks, эти действия были нацелены на получение военных технологий и опыта.

Первые масштабные изломы начались в мае 2022 года – уже через несколько месяцев после вторжения РФ в Украину – и с тех пор продолжались непрерывно. Это происходило, несмотря на публичные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина о "новой эпохе стратегического партнерства". Аналитики считают, что Китай рассматривает Россию не как равноправного союзника, а как источник уязвимой информации и боевого опыта.

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Так, в 2023 году китайская хакерская группа Sanyo, зафиксированная TeamT5, выдавала себя сотрудниками крупной российской инжиниринговой компании. Целью атаки была информация об атомных подлодках. По оценке исследователя Че Чана из TeamT5, Пекин стремится получить доступ к данным о ходе войны в Украине, военных разработках и геополитических маневрах Москвы.

Отдельные хакерские кампании были направлены на компанию Ростех — государственный оборонный холдинг, работающий в отраслях спутниковой связи, радиоэлектронной борьбы и радаров. В ряде случаев использовалось специализированное вредоносное ПО, в частности Deed RAT, которое, по данным Positive Technologies, относится к арсеналу правительственных китайских хакерских групп и не продается в даркнете.

Несмотря на заявленное стратегическое партнерство с Китаем, оказавшиеся в распоряжении NYT внутренние документы ФСБ свидетельствуют о глубоком недоверии. В тексте КНР прямо называется "врагом", а внимание Пекина связывается с разведкой в области БПЛА, программного обеспечения и технологий РЭБ.

Российские официальные лица не комментировали эти атаки публично. В то же время, по мнению западных специалистов, война в Украине существенно изменила приоритеты китайской разведки. Опыт реального боя, техника западного производства, тактика и способы противодействия — все это может быть ценно Пекину, в частности в контексте потенциального конфликта вокруг Тайваня.

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В Кремле и посольстве Китая в Москве не ответили на запросы The New York Times по поводу этих данных.

Ранее сообщалось, что между разведками России и Китая обостряется противостояние, несмотря на публичные заверения в дружбе Путина и Си.