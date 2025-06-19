Китай викрадає військові таємниці Росії — NYT

Військовий КНР. / © Getty Images

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Групи, пов’язані з китайським урядом, регулярно здійснювали кібератаки на російські компанії та державні установи з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

Як повідомляє The New York Times із посиланням на дані аналітиків TeamT5 і Palo Alto Networks, ці дії були націлені на отримання військових технологій і досвіду.

Перші масштабні злами розпочались у травні 2022 року — вже через кілька місяців після вторгнення РФ в Україну — і відтоді тривали безперервно. Це відбувалося попри публічні заяви Володимира Путіна й Сі Цзіньпіна про “нову епоху стратегічного партнерства”. Аналітики вважають, що Китай розглядає Росію не як рівноправного союзника, а як джерело вразливої інформації та бойового досвіду.

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Так, у 2023 році китайська хакерська група Sanyo, зафіксована TeamT5, видавала себе за співробітників великої російської інжинірингової компанії. Метою атаки була інформація про атомні підводні човни. За оцінкою дослідника Че Чана з TeamT5, Пекін прагне отримати доступ до даних про хід війни в Україні, військові розробки та геополітичні маневри Москви.

Окремі хакерські кампанії були спрямовані на компанію “Ростех” — державний оборонний холдинг, який працює в галузях супутникового зв’язку, радіоелектронної боротьби та радарів. У низці випадків використовувалося спеціалізоване шкідливе ПЗ, зокрема Deed RAT, що, за даними Positive Technologies, належить до арсеналу урядових китайських хакерських груп і не продається в даркнеті.

Попри заявлене стратегічне партнерство з Китаєм, внутрішні документи ФСБ, які опинилися у розпорядженні NYT, свідчать про глибоку недовіру. У тексті КНР прямо називається “ворогом”, а увагу Пекіна пов’язують із розвідкою у сфері БПЛА, програмного забезпечення та технологій РЕБ.

Російські офіційні особи не коментували ці атаки публічно. Водночас, на думку західних фахівців, війна в Україні суттєво змінила пріоритети китайської розвідки. Досвід реального бою, техніка західного виробництва, тактика та способи протидії — усе це може бути цінним для Пекіна, зокрема в контексті потенційного конфлікту навколо Тайваню.

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У Кремлі та посольстві Китаю в Москві не відповіли на запити The New York Times щодо цих даних.

Раніше повідомлялось, що між розвідками Росії та Китаю загострюється протистояння, попри публічні запевнення у дружбі Путіна і Сі.