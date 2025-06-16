Ядерна зброя / © ТСН.ua

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Більшість країн, що володіють ядерною зброєю, 2024 року продовжували модернізувати свої арсенали. Це суттєво підвищує ризик нових перегонів озброєнь.

Про це попередили дослідники зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише France 24.

Збільшення ядерних арсеналів

Згідно з даними інституту, США та Росія, на які припадає близько 90% світових запасів ядерної зброї, минулого року активно оновлювали наявні боєзаряди та розгортали новітні зразки ядерної зброї.

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Історично після завершення холодної війни старі боєголовки демонтувалися швидше, ніж з’являлися нові, що загалом призводило до зниження кількості ядерних боєзарядів. Але SIPRI застерігає: ця тенденція, ймовірно, зміниться найближчими роками.

«Ми вже бачимо, що кількість оперативних ядерних боєголовок починає зростати», — заявив директор SIPRI Дан Сміт.

Особливо вираженим це зростання є у Китаї. За даними інституту, він володіє приблизно 600 ядерними боєголовками, з яких 100 були додані протягом 2023-2024 років.

«Китай стабільно нарощує свій ядерний потенціал», — зазначив Сміт, додавши, що через сім-вісім років країна може досягти рубежу у 1 000 боєголовок.

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Хоча це значно менше, ніж у США чи Росії, Китай стає «значно потужнішим гравцем» у сфері ядерної безпеки.

«Світ стикається з новими загрозами у вкрай нестабільний геополітичний момент. Ми бачимо тривожні ознаки нових ядерних перегонів озброєнь», — додав Сміт.

Програми модернізації ядерної зброї

Станом на січень 2025 року SIPRI нарахував загалом 12 241 ядерну боєголовку у світі, з яких 9 614 перебувають у складі потенційно готових до застосування арсеналів.

Інститут відзначає, що США та Росія ведуть масштабні програми з модернізації та заміни своїх ядерних боєприпасів.

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За оцінками експертів, кількість боєголовок у Великій Британії 2024 року не зросла. Однак після ухваленого 2021 року рішення про збільшення граничного рівня з 225 до 260 одиниць, ймовірно, це відбудеться найближчим часом.

Франція також зберегла свою кількість боєголовок на рівні близько 290, але її програма ядерної модернізації просунулася вперед 2024 року.

Індія та Пакистан торік продовжували розробляти нові системи доставки ядерної зброї. Індія наразі має приблизно 180 боєголовок, а ядерний арсенал Пакистану залишається стабільним — близько 170 одиниць.

Сценарії кінця світу

SIPRI також відзначає, що ядерна програма Північної Кореї залишається «центральним складником її стратегії національної безпеки». Оцінюється, що КНДР має близько 50 ядерних боєголовок, але володіє достатнім запасом збройного матеріалу, щоб виготовити до 90.

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Ізраїль, який офіційно не визнає наявності ядерної зброї, також, імовірно, модернізує свій арсенал, який SIPRI оцінює у приблизно 90 боєголовок на початок року.

Водночас Сміт наголошує, що нові перегони озброєнь не зводяться лише до кількості боєзарядів.

«Це будуть високотехнологічні перегони озброєнь», — зазначає він.

Йдеться не лише про розміщення у космосі, але й про кіберпростір, адже саме програмне забезпечення, яке керує ядерною зброєю, стане одним з основних полів змагання.

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Швидкий розвиток штучного інтелекту також починає відігравати роль, принаймні як допоміжний інструмент.

«Наступним кроком може стати повна автоматизація. І це той крок, який ніколи не можна робити. Якщо загроза ядерної війни залежатиме від рішень штучного інтелекту, це вже буде межа апокаліпсису«, — зазначив Сміт.

Нагадаємо, у травні видання Newsweek повідомило, що журналісти отримали плани секретних російських ядерних об’єктів. Вони свідчать, що Росія роками проводить масштабну модернізацію своєї ракетно-ядерної інфраструктури. Це посилює реальність ядерної загрози від Москви.

Водночас у МАГАТЕ у травні поінформували, що Іран збільшив запаси збагаченого урану: його достатньо для створення дев’яти ядерних бомб.

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Зауважимо, напередодні директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард застерегла світ від загрози «ядерного Голокосту». Вона розкритикувала політичну еліту, яка «розпалює напруженість між ядерними державами», і закликала громадян до активного спротиву.