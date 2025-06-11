Ядерна тріада РФ: Путін вважає зброю "фундаментом суверенітету та світового балансу"

Путін наголосив на пріоритетності ядерного озброєння

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Кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з високопосадовцями оборонної промисловості у середу, 11 червня, наголосив на першочерговому значенні розвитку ядерної тріади у рамках нової програми озброєнь РФ.

Про це пише Yahoo News.

Йдеться про наземні, морські та повітряні компоненти ядерного потенціалу, які, за його словами, є ключовою гарантією суверенітету Росії та її впливу на світовий баланс сил.

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Заяви Путіна, що транслювалися державними телеканалами, підкреслюють стратегічну важливість ядерного стримування для Москви. Він зазначив, що саме ядерна тріада — система, що складається з міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування, балістичних ракет підводних човнів та стратегічної авіації — «була і залишатиметься гарантією суверенітету Росії та відіграє ключову роль у підтримці балансу сил у світі».

Путін також стверджує, що 95% російської ядерної зброї є «повністю сучасними» і цей показник є «хорошим і, по суті, найвищим серед усіх ядерних держав світу». Ці заяви пролунали на тлі поточної геополітичної напруженості та амбіцій Москви щодо зміцнення свого оборонного потенціалу.

Таким чином, Росія продовжує зосереджувати значні ресурси на модернізації та розвитку своїх ядерних сил, вважаючи їх фундаментом національної безпеки та інструментом «підтримки глобальної стабільності» або ж звичним «засобом залякування Заходу.

Нагадаємо, директорка Нацрозвідки США попередила про загрозу «ядерного Голокосту». У зверненні вона закликала зупинити паліїв війни та уникнути Третьої світової.

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