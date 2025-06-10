ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
2 хв

Чим завершиться епоха ядерного шантажу Росії — несподіваний сценарій

Російські ядерні погрози втрачають сенс, а тріада РФ дедалі більше стає вразливою.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Чим завершиться епоха ядерного шантажу Росії

Чим завершиться епоха ядерного шантажу Росії. / © ТСН.ua

Погрози ядерної ескалації з боку Росії дедалі більше втрачають силу — як у політичному, так і у військовому сенсі. У реальних бойових умовах Москва не змогла зберегти “імунітет” своїх ядерних платформ, які дедалі частіше стають цілями українських ударів.

Про це заявив експерт з безпеки Олексій Їжак в інтерв’ю “Еспресо”.

Подвійне призначення позбавляє захисту

За словами Їжака, Росія регулярно використовує системи подвійного призначення — зокрема “Іскандер”, “Кинджал”, Ту-22М3, Су-34 — для завдання звичайних ударів по Україні. Це означає, що Україна має повне право знищувати ці цілі, не зважаючи на їхню участь у ядерній тріаді РФ.

“Росія сама перетворила свої ядерні платформи на легітимні військові цілі. І Україна продовжить їх знищувати”, — наголосив експерт.

Доктрина погроз не працює

Хоча російська ядерна доктрина формально дозволяє застосування зброї масового ураження за широким переліком умов, на практиці така риторика втрачає переконливість.

“Ядерні погрози працюють лише у виняткових ситуаціях — коли під загрозою саме існування держави. Інакше руйнується вся архітектура світового безпекового порядку”, — вважає Їжак.

Саме тому, за його словами, інші ядерні держави не дозволять Кремлю вийти за рамки прийнятної поведінки. Війна показала: реальні платформи — стратегічні бомбардувальники, мобільні комплекси “Ярс” і “Тополь-М” — вразливі для сучасних засобів ураження. А отже, аргументація Росії про “баланс” із Заходом більше не працює.

Ядерний шантаж програє час

Росія роками апелювала до “загроз” з боку НАТО, намагаючись виправдати власну агресію і розширення арсеналу. Проте події останніх місяців продемонстрували: справжню вразливість її стратегічних сил забезпечила не НАТО, а сучасна війна й українські дрони.

“Розшириться НАТО чи ні — вразливість російських ядерних сил уже нікуди не дінеться”, — пояснює Їжак.

Сценарій без ескалації — найкращий

Якщо Москва відмовиться від агресії, її ядерна тріада поступово втратить значення — не через санкції чи атаки, а природним шляхом.

“Якщо Росія перестане становити загрозу, її ядерна зброя, як і багато радянських арсеналів, просто згниє за кілька десятиліть. І це буде найкращий вихід для людства”, — підсумував експерт.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie