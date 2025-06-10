Чим завершиться епоха ядерного шантажу Росії — несподіваний сценарій

Чим завершиться епоха ядерного шантажу Росії. / © ТСН.ua

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Погрози ядерної ескалації з боку Росії дедалі більше втрачають силу — як у політичному, так і у військовому сенсі. У реальних бойових умовах Москва не змогла зберегти “імунітет” своїх ядерних платформ, які дедалі частіше стають цілями українських ударів.

Про це заявив експерт з безпеки Олексій Їжак в інтерв’ю “Еспресо”.

Подвійне призначення позбавляє захисту

За словами Їжака, Росія регулярно використовує системи подвійного призначення — зокрема “Іскандер”, “Кинджал”, Ту-22М3, Су-34 — для завдання звичайних ударів по Україні. Це означає, що Україна має повне право знищувати ці цілі, не зважаючи на їхню участь у ядерній тріаді РФ.

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“Росія сама перетворила свої ядерні платформи на легітимні військові цілі. І Україна продовжить їх знищувати”, — наголосив експерт.

Доктрина погроз не працює

Хоча російська ядерна доктрина формально дозволяє застосування зброї масового ураження за широким переліком умов, на практиці така риторика втрачає переконливість.

“Ядерні погрози працюють лише у виняткових ситуаціях — коли під загрозою саме існування держави. Інакше руйнується вся архітектура світового безпекового порядку”, — вважає Їжак.

Саме тому, за його словами, інші ядерні держави не дозволять Кремлю вийти за рамки прийнятної поведінки. Війна показала: реальні платформи — стратегічні бомбардувальники, мобільні комплекси “Ярс” і “Тополь-М” — вразливі для сучасних засобів ураження. А отже, аргументація Росії про “баланс” із Заходом більше не працює.

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Ядерний шантаж програє час

Росія роками апелювала до “загроз” з боку НАТО, намагаючись виправдати власну агресію і розширення арсеналу. Проте події останніх місяців продемонстрували: справжню вразливість її стратегічних сил забезпечила не НАТО, а сучасна війна й українські дрони.

“Розшириться НАТО чи ні — вразливість російських ядерних сил уже нікуди не дінеться”, — пояснює Їжак.

Сценарій без ескалації — найкращий

Якщо Москва відмовиться від агресії, її ядерна тріада поступово втратить значення — не через санкції чи атаки, а природним шляхом.

“Якщо Росія перестане становити загрозу, її ядерна зброя, як і багато радянських арсеналів, просто згниє за кілька десятиліть. І це буде найкращий вихід для людства”, — підсумував експерт.

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