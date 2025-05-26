Росія пропонує переговори, але продовжує тероризувати Україну: які справжні цілі Кремля

Кремлівський очільник Володимир Путін під егідою миру тероризує Україну / © ТСН.ua

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У Кремлі заявляють про намір передати українській стороні меморандум щодо мирного врегулювання.

Водночас Кремль, під егідою мирних перемовин, продовжує тероризувати Україну та вбивати дітей і дорослих.

Що відомо про плани Росії — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Реакція США на масштабні обстріли України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на масований обстріл України та заявив, що російський диктатор Путін «абсолютно збожеволів» і без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів.

«Але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Також він заявив, що йому «не подобаються» дії Володимира Путіна.

«Але він б’є ракетами по містах і вбиває людей, і мені це не подобається… Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося», — заявив Трамп.

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Трамп також повідомив, що США розглядають нові санкції проти Росії у відповідь на останні атаки.

Своєю чергою, реагуючи на масштабні ракетні удари Росії по Україні, республіканець Дон Бейкон, член Палати представників США, закликав Сполучені Штати та союзників до рішучих дій.

У своєму зверненні в соцмережі Х він заявив, що мирні переговори безсилі перед агресією Путіна, який прагне повного підпорядкування України.

«Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна», — заявив Бейкон.

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Бейкон запропонував три ключові заходи:

посилення військової підтримки України («озброєння до зубів»),

запровадження максимальних санкцій проти РФ;

конфіскацію 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

На його думку, лише така жорстка позиція може зупинити Кремль.

Зокрема, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, США, Німеччина, Британія і Франція зняли обмеження на далекобійне озброєння для України.

Тепер немає жодних технічних чи політичних заборон на застосування зброї по цілях у РФ.

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Відповідь Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяви президента США щодо масованих ударів по Україні та пов'язав їх з емоційним навантаженням Трампа.

Також він подякував президентові США у сприянні переговорного процесу:

«Початок переговорного процесу по Україні — це важливе досягнення, Росія вдячна Трампу та США за сприяння. Контакти по лінії спецслужб РФ і США є, але говорити про масштабне співробітництво поки не доводиться. Росія та США на самому початку повернення двосторонніх відносин до робочого стану», — сказав він.

Що стоїть за новими атаками по Україні

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Кремль активно просуває наратив про неминучу перемогу Росії, використовуючи масовані удари по містах, агресивну риторику та песимістичні прогнози Заходу.

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«Російські посадовці наразі наповнюють інформаційний простір закликами до України погодитися на поступки в питаннях суверенітету і територіальної цілісності, хоча більшість таких заяв відповідає усталеним вимогам Росії у цій війні та, фактично, демонструє, що вимоги Кремля не зазнали змін за останні три роки», — йдеться у звіті.

Мета цієї стратегії — підірвати моральний дух українців і примусити їх до територіальних поступок.

Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що Росія послідовно вдається до масованого терору проти мирного населення України, щоб змусити українців прийняти капітуляційні умови.

Також він зауважив, що готується відповідний меморандум, який зафіксує ці вимоги.

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«Росія веде планомірну терористичну діяльність на залякування українського населення. Це логіка Кремля — примусити до капітуляції, змусити погодитися на умови завершення війни, які означають ліквідацію української державності та передачу територій РФ», — підкреслив Портников.

Мирні переговори через силу

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що поєднання переговорів із військовим тиском — типова стратегія Кремля. Путін уже використовував цей підхід: у 2014-2015 роках, на початку повномасштабної війни, і зараз.

«І у 2014-му, і у 2015-му, і на початку повномасштабної війни 2022 року теж були переговори. Він так робить завжди та це його стиль. Для нього протиріч немає, навпаки, тиснути на переговори воєнним шляхом — найбільш ефективна, як він вважає, тактика», — сказав Фесенко.

Експерт зазначає, що для нього силовий тиск — ефективний інструмент просування своїх умов, який уже використовувався під час Мінських угод.

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Наразі Кремль повторює цю схему, але з новим нюансом: переговори ведуться через Вашингтон, а не безпосередньо з Києвом. Однак, попри заяви про мир, Росія посилює військовий тиск — свідченням чого стали рекордні атаки, жертви серед цивільного населення та масовані обстріли.

Москва нарощує військову потужність

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат попередив про зростання інтенсивності атак Росії застосовуючи іранські дрони-камікадзе, які тепер можуть летіти хвилями з півгодинним інтервалом.

«Ми вже бачили цілодобові атаки, коли „Шахеди“ летіли з півгодинною паузою. Це може повторитися знову — усе залежить від того, скільки Росія зможе виготовити та поставити», — зазначив Ігнат.

Він зазначив, що в збитих дронах продовжують знаходити західні комплектуючі, що підкреслює необхідність посилення санкційного тиску.

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Окрему загрозу становлять дрони-імітатори, які перевантажують систему ППО. Ігнат наголосив, що використання дорогих ракет проти дешевих дронів неефективне — Україні терміново потрібні масові та економічні засоби боротьби.

Своєю чергою Le Monde повідомляло, що Українська ППО не справляється з посиленням російських ударів.

Кількість атакувальних засобів (дрони, крилаті та балістичні ракети), їх різноманітність і складні маршрути перевантажують українську систему ППО. Тому захист України дедалі складнішає.

Також речник Повітряних сил Ігнат заявляв про нестачу ракет для ППО,

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«У нас не вистачає ракет. Є Patriot навколо Києва, але вони не гарантують захист на 100%. Їхній радіус — лише 25 км. А ракети „Іскандер“ маневрують і використовують пастки, обманюючи Patriot», — пояснив речник Повітряних сил.

Видання зазначає, що відбувається битва між удосконаленим «мечем» і виснаженим «щитом». І поки що меч перемагає.

Росія готується до нових атак

Тим часом речник видання Financial Times пише, що росіяни готуються до нової хвилі масштабних атак. Там попереджають, що нову повітряну кампанію проти України, яка супроводжуватиме потенційний новий наступ на суходолі.

Джерела FT наголошують, що нещодавня масована атака на Україну є початком ширшої стратегії Кремля.

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Аналітик Конрад Музика директор польської аналітичної компанії Rochan Consulting заявив, що найближчим часом Росія може застосувати величезну кількість ракет.

Водночас експерти наголошують, що РФ виробляє ракети та БПЛА швидше, ніж витрачає їх. Таким чином це дозволяє їй формувати резерви для масованих ударів.

Своєю чергою у Центрі протидії дезінформації заявляють, що в інформаційному просторі РФ уже зафіксовані ознаки підготовки до масштабної атаки на Україну.

«На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні», — сказав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Чому Кремль не зупинить війну

Голова СЗР України Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу» заявив, що Росія не має наміру припиняти війну, оскільки вона стала ключовим інструментом збереження влади.

«Росія не збирається цю війну зупиняти. Вони у своїх головах відновлюють Радянський Союз руками армії. Створюють нові округи і дивізії. Якщо бути точними, то 13 дивізій. Так, у них проблеми — не вистачає людей, техніки. Але кожного дня — 1000–1200 нових контрактників. Це не мобілізація задля миру, а підготовка до чогось більшого», — зазначив Іващенко.

За його словами, війна дозволяє Кремлю:

утримувати економіку на плаву

підтримувати ідеологію страху та образу ворога

зберігати контроль над країною

Якщо вона зупиниться — вся російська економіка піде тріщинами. І це ідеологія, в основі якої страх і вороги навколо. Для Кремля війна — інструмент, щоб утримати владу. І це загроза для України й всього цивілізованого світу», — сказав керівник розвідки.

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Раніше ми повідомляли, чому попри велике масштабне виробництво ракет, Росія запускає лише кілька десятків.

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