Росія готує літній наступ 2025 року: де є загроза

Війна в Україні / © Getty Images

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Росія готується до нового наступу — влітку вона може сильніше атакувати на півночі України. Особливо небезпечно може стати на Сумщині та Харківщині.

Розвіддані вказують на те, що ворог уже стягує туди війська, бо йому зручно підвозити зброю зі своєї території.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Ситуація на фронті та наступ РФ

Український президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Туреччині 15 травня заявив, що РФ розпочала наступ. Окупанти посилилися на кордоні Сумської області. Там було зосереджено 67 тисяч військ.

Згодом речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУ) «Харків» Павло Шамшин заявляв, що літній наступ РФ уже розпочався. Попри заяви про мирні переговори, армія РФ продовжує наступати.

Таку ж заяву 21 травня зробив і керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Він повідомив, що найзапекліші бої йдуть на Лиманському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках, водночас на Запоріжжі атаки менш активні.

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Своєю чергою Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», пояснює, що російська армія не готує окремого літнього наступу — вона продовжує стратегічну операцію, розпочату ще 2024 року.

У четвер, 22 травня, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що найбільше ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) фіксується на Сумщині. Нещодавно там знову спробували проникнути диверсанти.

Найбільша активність ворога спостерігається на півночі області (біля Чернігівщини) та на півдні (ближче до Харківщини), тоді як у центральній частині ДРГ діють рідше, використовуючи малі штурмові групи.

Демченко повідомив, що загроза з боку ДРГ також існує для Чернігівської та Харківської областей.

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Андрій Помагайбус, керівник штабу 13-ї бригади «Хартія» повідомив, що російські війська зосереджують особовий склад біля кордону з Харківською областю, готуючись до можливих штурмових дій.

За його словами, окупанти намагаються підтягнути сили до лінії фронту, але наразі без успіху.

«Буферна зона» вздовж кордону з Україною

Президент РФ Володимир Путін заявив про створення «буферної зони» на кордоні з Україною.

Російські війська вже почали реалізовувати цей план, але деталі не розголошуються.

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Раніше, 20 травня, під час зустрічі з чиновниками Курської області обговорювалося захоплення Сум і створення зони в Сумській області. Україна наразі не коментувала цю заяву.

У звіті Інституту вивчення війни за 21 травня зазначили, що під час зустрічі голова Глушківського району Павло Золотарьов заявив, що Росії потрібно «як мінімум Суми», а в. о. губернатора Хінштейн назвав ці землі «не чужими».

За версією РФ, контроль над Сумами нібито мав би зупинити українські удари по їхній території. Однак аналітики ISW вважають, що це лише пропаганда для обґрунтування подальшої агресії.

Військові експерти сумніваються в можливостях РФ захопити Суми: останнім часом росіяни не могли швидко окупувати навіть менші міста.

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На Сумському напрямку, за словами українського військового аналітика Костянтина Машовця, діють кілька російських підрозділів, але їх недостатньо для штурму великого міста. Останній раз РФ захопила місто з населенням понад 100 тисяч (Лисичанськ) у липні 2022 року після важких боїв.

Відтоді їхні спроби просування зазнавали невдач. Українська влада також скептично оцінює можливість успішного російського наступу на цьому напрямку.

Цілі Кремля на літо 2025 року

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на двох ключових напрямках у Донецькій області:

Покровський напрямок;

Мирноградський напрямок.

Ворог намагається створити «оперативні лещата» навколо Покровської та Мирноградської агломерацій. За словами Селезньова, тривають запеклі бої за контроль над цими територіями.

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Головною метою росіян, за словами Селезньова, є завершення окупації Донецької області, а не відкриття нових напрямків наступу.

Генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив, що Кремль також погрожує наступами на Харківщині та Сумщині, але, на думку експерта, це радше пропаганда. Навіть на російській території (Бєлгородщина, Курщина) окупанти не можуть витіснити українські сили.

Військовий експерт Андрій Крамаров у коментарі «24 Каналу» розповів, що російські окупанти спробують повністю окупувати Донецьку область 2025 року.

Своєю чергою голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що Росія знову ставить на літню наступальну кампанію, однак вихід на межі Донецької області, як і раніше, не відбувся і, ймовірно, не відбудеться найближчим часом.

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«Кожен метр просування дається їм дедалі важче — за нього платять життями солдатів і технікою. Наше завдання — зробити так, щоб ціна просування ставала ще вищою. Тоді для Кремля зникне сенс продовжувати війну, — сказав він.

За його словами, Росія намагається розтягнути сили ЗСУ, створюючи тиск на Херсонщині та Сумщині і зосереджуючи основні зусилля на Донеччині, щоб скористатися чисельною перевагою.

Костянтинівка під загрозою

Ситуація під Костянтинівкою на Донеччині значно ускладнилася — російським військам вдалося прорвати українську оборону на захід від міста, передає ВВС.

Своєю чергою директор безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук також наголошує, що РФ прагне поставити під загрозу українське угруповання сил на Торецькому напрямку і на напрямку Часового Яру, а також розпочати наступ на Костянтинівку.

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За даними ВВС, наразі окупанти намагаються створити напівоточення Костянтинівки та взяти під контроль ключові логістичні шляхи, що загрожує подальшим просуванням у бік Краматорсько-Костянтинівської агломерації.

За словами військового аналітика Костянтина Машовця, росіяни залучили до наступу значні сили — 8-му та 51-шу загальновійськові армії.

Костянтинівка має стратегічне значення як транспортний вузол та укріплений пункт оборони.

Місто вже значно постраждало — зруйновано 20–30% будівель, хоча з 70 тисяч довоєнного населення там ще залишається близько 9 тисяч цивільних. Військові аналітики кваліфікують цей прорив як тактичний успіх РФ, але підкреслюють, що подальший розвиток подій залежатиме від наявних резервів обох сторін і здатності українських військ стабілізувати лінію фронту.

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На яких напрямках Росія посилить наступ

Російські війська, ймовірно, планують активізувати літній наступ на Сумському та Харківському напрямках. Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що ситуація на Сумщині є особливо напруженою — там уже зосереджено близько 60 тисяч російських військових.

«Ані зайти до Сумської області, ані просунутися вглиб Харківської без знищення наших плацдармів у Курській і Бєлгородській областях неможливо. Ворог не може залишити ці плацдарми у себе за спиною, бо це створює для нього величезну загрозу», — пояснив експерт.

Лісиста місцевість у цих регіонах створює особливі умови ведення бойових дій. З одного боку, вона дозволяє українським військам ефективно маскувати техніку, з іншого — ускладнює боротьбу з мобільними групами противника, які пересуваються на мотоциклах чи пішки. Головною причиною вибору саме цих напрямків для наступу експерт називає логістичні переваги.

«Підвозити боєприпаси, пальне та особовий склад з Росії до Донбасу чи Курської/Бєлгородської областей дуже просто. Арсенали розташовані порівняно близько — приблизно за 500 км від кордону», — підсумував експерт.

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Своєю чергою військовий аналітик Денис Попович повідомляє, що російська армія продовжує сунути в районі Часового Яру в Донецькій області, щоб надалі загрожувати Костянтинівці.

«Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка — трикутник, він уже став у центрі уваги в найближчі тижні. Це буде головний напрямок наступу російських військ влітку. Туди підтягуються мототехніка, навчені підрозділи дронарів РФ. Коли відбувається така концентрація — це пряме свідчення, що ворог атакуватиме дуже сильно на цьому напрямку», — висловився Попович.

За його словами, російські війська наступають з боку Торецька, вийшли на трасу Бахмут–Покровськ (яка веде й до Костянтинівки). Експерт називає це тривожною ситуацією — якщо окупанти продовжать просування, вони зможуть перерізати українські логістичні шляхи.

Раніше ми писали про те, що Росія, ймовірно, готується до нападу на країни НАТО. Поблизу кордонів Альянсу фіксується збільшення кількості російських військових баз і полігонів, що викликає занепокоєння у європейських союзників.

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