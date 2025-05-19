РФ готується до нової війни: кому загрожує небезпека

Країни НАТО готуються до можливого нападу РФ / © ТСН.ua

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У Європі не виключають ймовірність нападу РФ найближчими роками. Хоча ризик прямого вторгнення росіян аналітики оцінюють як низький, країни НАТО готуються до потенційної загрози.

Тим часом за даними іноземної розвідки, Росія нарощує військову інфраструктуру на західних кордонах, зокрема в Балтійському регіоні та Арктиці.

Останні звіти вказують на збільшення кількості російських військових баз і полігонів у цих районах, що викликає занепокоєння у європейських союзників.

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Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Росія загрожує Європі

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що загроза для європейських країн зросте після закінчення бойових дій в Україні, передає Bild.

За його словами, близько 800 тисяч російських солдатів у разі перемир’я РФ з Україною можуть отримати інший наказ та атакувати країни Європи.

Окрім того, західні розвідки побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії та Норвегії, а також до балтійських країн і Білорусі — тобто майже на кордон із Польщею.

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За даними Bild, Росія вже готує інфраструктуру для перекидання військ до Білорусі під час навчань «Захід-2025», якщо в Україні встановиться перемир’я. 2021 року такі маневри стали передумовою до вторгнення, тепер можливі цілі — Польща чи Литва.

Також джерело видання зауважило, що Путін сприймає слабкість як можливість для нових завоювань: після Грузії були Крим, потім Донбас, потім Україна.

Західний чиновник нагадує: «Путін послідовно використовував слабкість — Грузія, Крим, Україна. Якщо він збереже анексоване, шукатиме нову жертву».

Своєю чергою голова розвідки Нідерландів віцеадмірал Пітер Різінк зазначив, що РФ дедалі більше зміцнює зв’язки з Китаєм у геополітичній, економічній і військовій сферах. Він наголосив, що це створює нові загрози для безпеки Європи.

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Різінк зауважив, що РФ не лише відновлює військові запаси, а й перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, зокрема до Балтії та Фінляндії.

РФ нарощує військову міць біля кордонів з НАТО

Згідно зі щорічним звітом фінської розвідки, після закінчення війни проти України Росія перерозподілить свої ресурси і згодом перемкне свою увагу на Фінляндію та інші частини Європи.

Тим часом видання The New York Times, спираючись на останні супутникові знімки НАТО, стверджує, що РФ уже нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з країною.

Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що біля кордону з Фінляндією, в російському місті Петрозаводськ, що приблизно за 150 км на схід від адмінмежі, російські військові інженери розширюють армійські бази. Там Кремль планує створити новий армійський штаб для нагляду за десятками тисяч військовослужбовців протягом наступних кількох років.

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NYT зазначає, що наразі ситуація нагадує початкову фазу довгострокового розширення. Своєю чергою в Альянсі зазначають, що це не схоже на масове стягування сил, як перед вторгненням 2022 року до України. Росія тримає обмежену кількість військ біля фінського кордону, і Фінляндія не вважає це серйозною загрозою.

Аналітики зауважують, що Фінляндія — новий член НАТО, і дії Москви свідчать про її сприйняття нової загрози, адже тепер цей 1340-кілометровий кордон — найдовша лінія контакту Альянсу з Росією. Аналітики вважають, що регіон може стати гарячою точкою, особливо через напруженість в Арктиці.

Як зазначає експерт Майкл Кофман, після війни російська армія стане більшою, ніж 2022 року, з акцентом на кордонах з Альянсом. Також там не виключають варіант того, що після закінчення війни в Україні Росія передислокує війська дедалі північніше.

Фінський аналітик Еміль Кастехелмі зазначив, що росіяни розширюють свої бригади до рівня дивізій.

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«Тобто підрозділи біля наших кордонів значно зростуть — на тисячі військових», — зазначив аналітик.

Також він наголосив, що наступні кілька років можуть принести кардинальні зміни на фінському кордоні, а також зауважив, що все залежить від перебігу війни в Україні.

Польща готується до нападу росіян

Такої ж позиції дотримуються і в Польщі. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив, що країна активно захищатиметься від невійськових і так званих гібридних вторгнень. Він наголосив, що Польща постійно перебуває під тиском, «створюваним зловмисними діями Білорусі та Росії».

Польський дипломат Лукасевич підкреслив, що його країна готова захищати НАТО та союзників.

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«Те, що ми можемо сказати з певною впевненістю, що військове майбутнє Європи, майбутнє європейської військової справи дуже залежить від результату цієї війни», — наголосив Лукасевич.

Окрім того, за даними UA War Infographics, оборонний бюджет Польщі від 2022 року зріс втричі. Зокрема, країна замовила понад вісім тисяч ракет, дві тисячі одиниць артилерії, тисячі одиниць іншої техніки та озброєння.

Коли очікувати нападу Росії на НАТО

Раніше німецька розвідка повідомляла про ймовірну підготовку РФ до широкомасштабної війни проти НАТО. Як повідомляли у спецслужбі, Росія може здійснити напад уже за п’ять років, передає Bild.

Водночас литовська спецслужба VSD вважає, що Кремль захоче перевірити міцність НАТО та влаштувати обмежену військову операцію проти однієї чи кількох країн блоку.

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Своєю чергою комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зауважив, що повідомлення про загрозу не варто ігнорувати.

«Оцінки (розвідок — Ред.) свідчать, що Росія може бути готова випробувати обороноздатність НАТО або розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже в найближчі три-п’ять років. Щоб не допустити такого сценарію, ми повинні терміново посилювати власну безпеку — через масштабне зміцнення оборонної промисловості, а також активне засвоєння досвіду й технологічних рішень, які продемонструвала Україна», — наголосив єврокомісар.

Тим часом генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр заявив, що РФ може напасти на країну НАТО 2029 року.

В інтерв’ю Welt Am Sonntag він зазначив, що цей термін є цільовим для переозброєння німецької армії. Броєр підкреслив необхідність швидкого підвищення боєготовності, зокрема через закупівлі озброєнь у США, якщо європейські варіанти будуть недоступні.

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За його словами, Росія щороку виробляє або відновлює близько 1500 танків — значно більше, ніж потрібно для війни в Україні. До 2029 року країна може отримати здатність до широкомасштабного нападу на територію НАТО. Генерал назвав головною метою Путіна послаблення Альянсу та дискредитацію західного суспільства.

Вікно можливостей для Путіна

Журналіст Віталій Портников вважає, що перебування Дональда Трампа в Білому домі відкриває для Володимира Путіна «вікно можливостей» для нової агресії проти країн НАТО.

Він припускає, що час до закінчення президентського терміну Трампа Кремль може використати для нападу на країни Балтії чи Польщу.

«У Путіна є вікно можливостей, яке пов’язане з перебуванням у Білому домі Дональда Трампа, тому що Путін вважає, що Трамп і пальцем не поворухне заради припинення воєнних дій», — зазначив журналіст.

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Портников попереджає про можливість локальних провокацій РФ у країнах Балтії під приводом «захисту російськомовних» (наприклад, у Нарві в Естонії або Даугавпілсі в Латвії). Такий сценарій, на його думку, може стати випробуванням для НАТО.

«Це може бути необов’язково велика війна. Наприклад, російські війська заходять до Нарви та оголошують, що захищають російськомовних. І якщо США скажуть, що не воюватимуть з Росією — НАТО може не витримати», — попередив експерт.

На думку політичного оглядача, такий сценарій стане «смертю НАТО», оскільки створить прецедент анексії територій Альянсу без широкомасштабного військового опору.

Раніше ми писали про те, чи готові європейці воювати.

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