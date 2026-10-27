Чому зумери дивляться телевізор із субтитрами: цікаве дослідження

Молодь дивиться телевізор із субтитрами / © ТСН

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Більше половини молоді віком від 18 до 24 років воліють дивитися фільми та серіали виключно з увімкненими субтитрами. Нове масштабне дослідження пояснює, чому такий тренд популярний серед представників покоління Z.

Про це пише Daily Mail.

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Нове дослідження компанії YouGov, у якому взяли участь понад 35 тис. жителів Великої Британії, засвідчило значну різницю у використанні субтитрів залежно від віку. Серед респондентів віком від 18 до 24 років 53% заявили, що воліють дивитися контент із увімкненими субтитрами.

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Водночас серед британців віком від 55 до 64 років цей показник виявився значно нижчим — лише 20%.

Чому зумери дивляться телевізор із субтитрми

Дослідники YouGov також з’ясували, чому прихильники субтитрів надають перевагу перегляду контенту саме в такому форматі. Серед основних причин респонденти називали труднощі з розумінням діалогів та незнайомих акцентів.

«Дехто назвав інші причини, через які вони залишають субтитри увімкненими. Серед них — бажання не заважати сусідам або дітям, які сплять, тому люди зменшують гучність, а також потреба в додатковій допомозі для сприйняття діалогів через СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності — ред.), аутизм або труднощі зі слуховою обробкою інформації», — пояснили в YouGov.

«Інші згадували персонажів, які говорять надто швидко, бажання стежити за програмою паралельно з іншими справами, наприклад переглядати телефон або в’язати, а також проживання з людиною, яка потребує або хоче, щоб субтитри були увімкнені, наприклад із партнером із порушенням слуху», — йдеться в повідомленні компанії.

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Загалом опитування показало, що субтитри під час перегляду телевізора використовують 30% британців незалежно від віку.

Щоб детальніше дослідити причини такого вибору, YouGov залучила чат-бота зі штучним інтелектом. Він поставив учасникам опитування додаткове запитання: «Повертаючись до нашого запитання про використання субтитрів під час перегляду телевізора, чи можете ви розповісти більше про те, чому ви зазвичай ними користуєтеся?».

Отримані відповіді дослідники згодом розподілили на шість основних категорій.

Шість причин, чому люди дивляться телевізор із субтитрами

Для частини користувачів субтитри стали способом краще розуміти діалоги. Вони пояснюють, що через невдале зведення звуку, гучний музичний супровід або природну й менш чітку манеру мовлення акторів окремі репліки буває складно розчути.

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«Мені часто складно почути тихіші репліки або зрозуміти, що відбувається, коли одночасно звучить кілька звуків, тому субтитри для мене — це майже як захисні бар’єри, які гарантують, що я розумію, що саме маю чути», — розповіла одна молода жінка.

Для деяких глядачів субтитри також є способом не пропустити важливі деталі сюжету. Один молодий чоловік пояснив: «Це означає, що я нічого не пропускаю і повністю розумію, що відбувається, без необхідності перемотувати назад».

Водночас частина людей настільки звикла до субтитрів, що вже не уявляє перегляд без них.

«Для мене стало звичкою залишати їх увімкненими. Без них я почуваюся дивно!» — розповів один із респондентів.

Окремою проблемою для глядачів можуть бути акценти. Деякі респонденти зазначили, що субтитри дають змогу краще зрозуміти діалоги, які без текстового супроводу їм було б важко сприймати.

Ще одним фактором став сторонній шум. Його джерелами можуть бути діти, домашні тварини або транспорт за вікном, через що глядачам складніше розібрати репліки.

Одна жінка сказала: «Я завжди жила в квартирах або орендувала житло разом з іншими людьми й не хочу заважати сусідам гучним телевізором».

Для частини людей субтитри пов’язані не з особистою звичкою чи перевагою, а безпосередньо з проблемами зі слухом. У таких випадках вони є необхідним інструментом для комфортного перегляду.

«Я користуюся слуховими апаратами, тому субтитри мені допомагають, і завдяки їм мені не потрібно так сильно збільшувати гучність телевізора. Хоча моя дружина не має проблем зі слухом, вона часто просить залишати субтитри увімкненими», — розповів один із чоловіків, які взяли участь в опитуванні.

Користь субтитрів для дітей

Це дослідження оприлюднили невдовзі після заяв науковців про користь субтитрів для дітей. Фахівці рекомендували батькам вмикати їх під час перегляду телевізора, оскільки це може сприяти розвитку навичок читання.

Згідно з результатами дослідження, діти віком від чотирьох до семи років удвічі частіше ставали впевненими читачами, якщо дивилися телевізійні програми з увімкненими субтитрами.

Дослідники також звернули увагу на популярні дитячі мультфільми, зокрема «Свинка Пеппа» та «Блуї». За їхніми даними, у таких програмах часто використовують «високочастотні слова», що може допомагати дітям у процесі опанування читання.

«Мені подобається порівнювати це з тим, як ви непомітно додаєте овочі до вечері — діти цього не помічають, але ви знаєте, що робите для них дуже добру справу», — сказав співзасновник кампанії Turn on the Subtitles Генрі Воррен.

До слова, згідно з дослідженнями, зумери не лише не відмовилися від читання, а й читають більше, ніж раніше: 2025 року 66% молоді назвали себе читачами, а 65% прочитали хоча б одну друковану книжку за рік. Зумери читають мультимодально, вільно поєднуючи паперові, електронні та аудіокниги, фанфіки й манґу, а також активно відвідують книгарні та бібліотеки, які стали для них простором для соціалізації та подолання самотності. Водночас ситуація з дитячим читанням погіршується: батьки читають малечі вголос значно рідше, ніж десятиліття тому.

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