Рада проголосувала за проєкт Держбюджету-2027: які правки врахували і на що підуть гроші

Верховна Рада. / © УНІАН

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У середу, 28 жовтня, Верховна Рада підтримала проєкт Держбюджету на 2027 рік у першому читанні. «За» проголосували 239 депутатів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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«Це бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни і ключові потреби держави на наступний рік. Передусім — це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми», — наголосив очільник Кабміну.

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Зауважимо, загалом бюджетний комітет сформував 90 пропозицій, опрацювавши 5236 поправок, поданих народними депутатами.

З словами Корецького, тепер уряд опрацює бюджетні висновки парламенту і підготує проєкт до другого читання. Остаточне ухвалення документа планується наприкінці листопада.

Проєкт Держбюджету-2027.

Ключові рішення голосування

Зарплати військових

304 народні депутати підтримали правку №1279 щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Уряд має опрацювати це питання до другого читання бюджету. Водночас конкретного відсотка підвищення виплат у підтриманій редакції не визначили.

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«Національний кешбек»

Правку про заборону фінансування програми коштом бюджету підтримали 284 депутати. Однак це не означає, що виплати припинять негайно, адже бюджет ще не ухвалений остаточно.

Зарплати чиновників

Пропозицію обмежити виплати в державному секторі сумою 80 тис. грн на місяць не підтримали — за неї проголосували лише 157 парламентарів. Обмеження мало стосуватися народних депутатів, суддів, прокурорів і працівників Національного банку України.

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Кошти за угодами про визнання винуватості

Не набрала необхідної підтримки правка, яка передбачала спрямування платежів, що перевищують суму завданих державі збитків, на грошове забезпечення військових. Її підтримали 165 депутатів.

Фінансування науки

Пропозицію додатково виділити 700 млн грн установам Національної академії наук також не підтримали. За неї проголосували 189 народних депутатів.

Нагадаємо, у вересні депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак заявив, що в держбюджеті бракує близько трильйона гривень навіть для покриття поточних виплат військовослужбовцям. Саме тому анонсована в червні оновлена система грошового забезпечення з максимальними виплатами до 460 тис. грн досі не запрацювала на практиці.

Водночас аналітики руху «ЧЕСНО» повідомили, що один нардеп може коштувати бюджету понад 5 млн грн на рік. Утримання одного парламентаря обходиться державі приблизно у 435 тис. грн на місяць. Водночас середня зарплата парламентаря становить близько 60 тис. грн.

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