Кличко прийшов на "килим" до Ради і звинуватив владу у проблемах Києва: всі деталі скандалу

Міський голова Києва Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді / © Віталій Кличко/Тelegram

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Виклик міського голови Києва Віталія Кличка до Верховної Ради 14 жовтня переріс у гостру дискусію про готовність столиці до зими та обстріли критичної інфраструктури. Кличко заявив про політичний тиск на місцеве самоврядування, тоді як парламент та президент України Володимир Зеленський критикують київську владу за темпи виконання планів стійкості.

Про це стало відомо з виступу Кличка у Раді.

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Виступ Кличка в Раді — підготовка Києва до зими та критика влади

Під час виступу в парламенті Кличко повідомив, що 2022 року по об’єктах ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 Києва було завдано 12 ударів ракетами та дронами. 2023 року таких влучань було сім, 2024 року — жодного, а 2025 року — 19. Тоді як 2026 року, за словами посадовця, кількість влучань уже наближається до 50.

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«Цього року готувалися під обстрілами ворога та в умовах шоу, яке влада влаштувала з планом стійкості, з брехливою кампанією про те, що Київ не працює, нічого не робиться, з блокуванням коштів, яке заморозило чимало проєктів з енергостійкості та вплинуло на терміни їхньої реалізації. Не тільки в столиці», — розповів міський голова.

Він зазначив, що аналогічна ситуація спостерігається у багатьох громадах, де призупинення платежів фактично паралізує роботу місцевого господарства.

«Усі громади, всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд», — стверджував Кличко, звинувачуючи саме Кабмін у заморожуванні платежів місцевого самоврядування.

«Намагаються знищити не тільки в Києві, усуваючи голів громад за надуманими причинами, висуваючи абсурдні звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами», — додав очільник столиці.

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Водночас, за словами Кличка, лунають звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, який ще навіть не розпочався. Йдеться, зокрема, про систему центрального теплопостачання та проведення ремонтних робіт.

«Київ готувався до опалювального сезону і продовжує це робити. Першочергові заходи плану енергостійкості завершені», — запевнив міський голова.

На виступ очільника столиці у Раді народна депутатка Мар’яна Безугла прийшла з написом на планшеті «Кличко, де укриття?». Вона встановила планшет із цим написом на парламентській трибуні.

Візит Віталія Кличка до парламенту 14 жовтня (4 фото) © Мар'яна Безугла © Мар'яна Безугла © Мар'яна Безугла © Мар'яна Безугла

Нардепи про виступ Кличка: «Жодних конкретних відповідей не почуто»

Безугла також розповіла про перебіг візиту міського голови Києва до Ради та дала йому оцінку.

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«Побідкався, кілька нардепів оточили трибуну, як тітушки. Думаю, такі тітушки будуть і на мітингу громадян, аби спровокувати і знецінити. Муніципальна варта для чого ж ним створювалася? Ніяких конкретних відповідей не почуто. Ставити запитання Регламент ВРУ не передбачає. Деякі народні депутати покричали про утиски місцевого самоврядування. Без прізвищ і партій», — написала політикиня в Мережі.

На думку Безуглої, правила роботи парламенту потребують змін. Вона також виступила за заміну міського голови столиці, додавши «бо торба».

Своєю чергою нардепка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Кличко назвав центральні органи влади політиканами та пішов із парламенту «під оплески гальорки».

«Лише не пояснив, чого ремонтує постійно одні й ті ж мости, наприклад Південний, а сам переселився жити у Вишгородський район», — зауважила політикиня.

Критика Зеленського щодо підготовки Києва до зими

Зауважимо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ відстає від інших регіонів у реалізації планів стійкості. За його словами, для столиці готують невідкладні безпекові та управлінські рішення.

«Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після поодиноких влучань «Шахедів» бувають відключення електрики та води в значній частині столиці», — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив необхідність пришвидшити виконання планів стійкості Києва. Зокрема, йдеться про посилення захисту енергетичних об’єктів і критичної інфраструктури.

Для напрацювання відповідних рішень Зеленський розпочав консультації з представниками сектору безпеки, бізнесу та місцевого самоврядування. Серед пріоритетів президент назвав посилення захисту критичної інфраструктури, координацію дій з урядом і військовими, а також удосконалення управління столицею.

«Захист енергетичних об’єктів і критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом — готуємо рішення», — наголосив Зеленський.

Окрім того, 13 жовтня стало відомо, що Рада за пропозицією Безуглої викликала Кличка для звіту. Він у відповідь заявив про дискредитаційну кампанію з боку центральної влади, безпідставність звинувачень щодо зриву опалювального сезону та спроби знищити місцеве самоврядування, наголосивши, що продовжує працювати заради життєдіяльності міста в умовах війни.

Мітинг за відставку Кличка

До слова, ветеран Дмитро Козятинський анонсував у Києві акцію за відставку Кличка, звинувативши його у неналежній підготовці столиці навіть до осені. Мітинг заплановано на 17 жовтня, о 12:00 під будівлею облдержадміністрації.

Кличко висловив готовність зустрітися з учасниками мітингу для обговорення міських проблем, однак наголосив, що не збирається виправдовуватися. Він також зазначив, що очільників районних адміністрацій призначає Офіс президента, а не міський голова. Кличко поскаржився, що хоча очільники райадміністрацій самостійно розпоряджаються виділеними фінансами, відповідальність за їхню роботу здебільшого перекладають на мера.

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