Чи підвищать зарплати військовим 2027 року: у Раді назвали головну перешкоду

Збільшення виплат військовим / © ТСН.ua

Реклама

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що можливість збільшення грошового забезпечення українських військовослужбовців залежить насамперед від пошуку додаткових фінансових ресурсів для державного бюджету.

Про це Веніславський сказав у коментарі виданню Новини.LIVE.

Реклама

«Необхідність збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, залежно насамперед від сфери діяльності у війську, від характеру виконання бойових завдань — це те, що і для президента, і для парламенту, і для Кабінету міністрів є завданням номер один: поступове збільшення грошового забезпечення», — зазначив народний депутат.

Реклама

Водночас він наголосив, що реалізація цього завдання залежить від наявності коштів, адже фінансові потреби держави в умовах війни залишаються надзвичайно великими. За словами Веніславського, Україна досі не має можливості повністю забезпечити всі потреби 2026 року, тоді як під час підготовки державного бюджету на 2027 рік передбачено подальше зростання видатків на війну.

«Проблеми фінансового ресурсу є колосальними. Станом на сьогодні ми не маємо ще можливості повністю закрити всі потреби 2026 року, формуємо бюджет на 27-й, там іде зростання витрат на війну», — пояснив парламентар.

Веніславський також звернув увагу на обмеження, пов’язані з використанням міжнародної фінансової допомоги. За його словами, партнери України спрямовують частину коштів безпосередньо на сектор безпеки й оборони, тоді як інші ресурси призначені для підтримання роботи держави та забезпечення бюджетної стабільності. Водночас донори не дозволяють використовувати кошти, виділені на інші потреби, для фінансування Збройних сил України.

«А вся дохідна частина державного бюджету і з великим дефіцитом направляється в нас на сектор безпеки і оборони», — зазначив депутат.

Реклама

За його словами, подальше збільшення виплат військовослужбовцям залежатиме від того, чи вдасться державі залучити додаткові надходження. Влада розглядатиме можливість підвищення мотиваційних виплат у міру розширення фінансових ресурсів.

«Ключове питання — пошук фінансового ресурсу. У міру можливості розширення цих надходжень будемо, я думаю, також ставити питання щодо збільшення мотиваційних виплат для наших військовослужбовців. Це пріоритет номер один», — підсумував Веніславський.

Водночас народний депутат не назвав конкретних сум можливого підвищення грошового забезпечення військових і не уточнив, коли саме такі зміни можуть відбутися.

Нагадаємо, засідання бюджетного комітету Верховної Ради України завершилося важливим проміжним рішенням щодо зарплат українських військових. Члени комітету одностайно підтримали правку №1279, яка передбачає підвищення заробітних плат українським військовим.

Реклама

Новини партнерів