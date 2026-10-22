Навіщо на туалетному папері малюнки: розгадка від виробників

Туалетний папір

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У супермаркетах можна знайти як повністю гладкий туалетний папір, так і варіанти з різноманітними рельєфними візерунками — від геометричних ромбів і сіток до крапкових текстур чи квіткових орнаментів. На перший погляд здається, що наявність або відсутність тиснення — це суто естетичне рішення й маркетинговий хід для привабливості товару. Проте, за даними фахівців Лабораторії текстилю, паперу та одягу Інституту Good Housekeeping, за кожною такою текстурою ховається точна інженерія.

Процес створення рельєфу називається тисненням (ембосінгом). Під час виробництва сухе паперове полотно пропускають крізь спеціальні загартовані валки з випнутими елементами. Це не просто прикрашає виріб, а безпосередньо визначає його фізичні властивості, комфорт та поведінку під час використання.

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Навіщо на туалетному папері роблять візерунки

Механічне скріплення шарів без зайвої хімії

Переважна більшість сучасного туалетного паперу складається з двох, трьох або навіть чотирьох шарів. Щоб ці шари не розшаровувалися в руках і не ковзали відносно один одного, їх необхідно надійно з’єднати. Завдяки тисненню в точках продавлювання матеріалу утворюються мікроскопічні зачепи та механічні замки. Вони щільно скріплюють паперові полотна між собою, мінімізуючи використання хімічного клею, що робить папір безпечнішим для чутливої шкіри та екологічнішим.

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Створення об’єму та відчуття підвищеної м’якості

М’якість паперу залежить не лише від якості первинної або вторинної целюлози, але й від її щільності. Гладке паперове полотно відчувається жорстким та пласким. Видавлені візерунки створюють на поверхні аркуша дрібні об’ємні виступи та внутрішні повітряні кишені. Така тривимірна структура робить рулон пишнішим, повітряним і м’якшим на дотик навіть за використання стандартної сировини.

Збільшення площі контакту та прискорення поглинання

Поглинальна здатність — одна з ключових якісних характеристик паперової продукції. Тиснений рельєф значно збільшує загальну фактичну площу контакту аркуша з рідиною порівняно з рівною поверхнею аналогічного розміру. Утворені мікропори та заглиблення діють за принципом капілярів, моментально вбираючи вологу та утримуючи її всередині структури волокон.

Інженерний баланс між м’якістю та міцністю

Будь-яке механічне тиснення частково деформує та дещо послаблює цілісність целюлозних волокон. Якщо зробити тиснення занадто глибоким або суцільним, папір стане дуже м’яким, але швидко рватиметься від найменшого натягу.

Щоб знайти ідеальний баланс, розробники розраховують складні комбіновані малюнки:

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Геометрична основа (сітка, ромби або щільні крапки) відповідає за просторовий каркас, збереження міцності та утримання шарів;

Декоративний верхній орнамент (квіти, хвилі) додає об’єму, пишності та покращує тактильні відчуття.

Брендинг та візуальна ідентифікація

Окрім суто технічних завдань, візерунки виконують функцію візуального маркування. Унікальний рельєфний малюнок діє як аналог логотипа. Завдяки запатентованим візерункам покупці можуть легко впізнати продукцію улюбленого бренду навіть за відсутності фірмової упаковки.

Чи існує «найкращий» візерунок

Результати лабораторних випробувань показують, що універсального чи єдино правильного малюнка тиснення не існує. Виробництво туалетного паперу — це завжди компроміс між міцністю, здатністю вбирати вологу, м’якістю та підсумковою вартістю продукту.

Саме через різницю у візерунках тиснення два рулони з однаковою кількістю шарів і подібним складом сировини можуть відчуватися та працювати абсолютно по-різному. Завдяки цьому кожен споживач може підібрати варіант під власні потреби — від максимально м’якого та пишного до щільного й зносостійкого.

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