Зачем на туалетной бумаге рисунки: разгадка от производителей

Туалетная бумага

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В супермаркетах можно найти как полностью гладкую туалетную бумагу, так и варианты с разнообразными рельефными узорами — от геометрических ромбов и сеток до точечных текстур или цветочных орнаментов. На первый взгляд кажется, что наличие или отсутствие тиснения — чисто эстетическое решение и маркетинговый ход для привлекательности товара. Однако, по данным специалистов Лаборатории текстиля, бумаги и одежды Института Good Housekeeping, за каждой текстурой скрывается точная инженерия.

Процесс создания рельефа называется тиснением (эмбосингом). При производстве сухое бумажное полотно пропускают через специальные закаленные валки с выпяченными элементами. Это не просто украшает изделие, а непосредственно определяет его физические свойства, комфорт и поведение при использовании.

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Зачем на туалетной бумаге делают узоры

Механическое скрепление слоев без излишней химии

Большинство современной туалетной бумаги состоит из двух, трех или даже четырех слоев. Чтобы эти слои не расслаивались в руках и не скользили друг относительно друга, их необходимо надежно соединить. Благодаря тиснению в точках продавливания материала образуются микроскопические зацепы и механические замки. Они плотно скрепляют бумажные полотна между собой, минимизируя использование химического клея, что делает бумагу более безопасной для чувствительной кожи и более экологичной.

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Создание объема и ощущения повышенной мягкости

Мягкость бумаги зависит не только от качества первичной или вторичной целлюлозы, но и ее плотности. Гладкое бумажное полотно ощущается жестким и плоским. Выдавленные узоры создают на поверхности листа мелкие объемные выступы и внутренние воздушные карманы. Такая трехмерная структура делает рулон более пышным, воздушным и более мягким на ощупь даже при использовании стандартного сырья.

Увеличение площади контакта и ускорение поглощения

Поглотительная способность — одна из ключевых качественных характеристик бумажной продукции. Тисненный рельеф значительно увеличивает общую фактическую площадь контакта листа с жидкостью по сравнению с ровной поверхностью аналогичного размера. Образованные микропоры и углубления действуют по принципу капилляров, моментально впитывая влагу и удерживая внутри структуры волокон.

Инженерный баланс между мягкостью и прочностью

Любое механическое тиснение частично деформирует и несколько ослабляет целостность целлюлозных волокон. Если сделать тиснение слишком глубоким или сплошным, бумага станет очень мягкой, но будет быстро рваться от малейшего натяжения.

Чтобы найти идеальный баланс, разработчики рассчитывают сложные комбинированные рисунки:

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Геометрическое основание (сетка, ромбы или плотные точки) отвечает за пространственный каркас, сохранение прочности и удержание слоев;

Декоративный верхний орнамент (цветы, волны) придает объем, пышность и улучшает тактильные ощущения.

Брендинг и визуальная идентификация

Кроме чисто технических задач, узоры выполняют функцию визуальной маркировки. Уникальный рельефный рисунок действует как аналог логотипа. Благодаря запатентованным узорам покупатели могут легко узнать продукцию любимого бренда даже при отсутствии фирменной упаковки.

Существует ли «лучший» узор

Результаты лабораторных испытаний показывают, что универсального или единственно правильного рисунка тиснения не существует. Производство туалетной бумаги — это всегда компромисс между прочностью, способностью впитывать влагу, мягкостью и итоговой стоимостью продукта.

Именно из-за разницы в узорах тиснения два рулона с одинаковым количеством слоев и подобным составом сырья могут ощущаться и работать совершенно по-разному. Благодаря этому каждый потребитель может подобрать вариант под собственные нужды — от максимально мягкого и пышного до плотного и износостойкого.

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