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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Уряд знайшов гроші на зарплати військовим: що ще профінансує

Кабмін спрямував додаткові 60 млрд грн на потреби Сил оборони. 43,5 млрд грн призначені для виплат військовим і підтримки їхніх родин.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Уряд знайшов гроші на зарплати військовим: що ще профінансує

Сергій Корецький / © Associated Press

Кабінет міністрів України спрямував додаткові 60 млрд грн на потреби Сил оборони. Більшу частину коштів, а саме 43,5 млрд грн, скерують на виплати військовослужбовцям і підтримку їхніх родин. Ще 16,6 млрд грн використають для закупівлі озброєння та забезпечення військових.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, додаткове фінансування має забезпечити своєчасні виплати військовим і стабільне забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання.

«Забезпечуємо своєчасні виплати та стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання», — наголосив Корецький.

Куди спрямують додаткові 60 млрд грн

Згідно з повідомленням прем’єра, уряд розподілив кошти за двома основними напрямами:

  • 43,5 млрд грн — на виплати військовослужбовцям і підтримку їхніх родин;

  • 16,6 млрд грн — на закупівлю боєприпасів, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв’язку, а також на ремонт і модернізацію військової техніки.

Основна частина додаткового фінансування призначена для грошового забезпечення військових і підтримки їхніх сімей. Решту коштів використають для забезпечення армії озброєнням, технікою та необхідними засобами зв’язку.

В уряді натомість не уточнили, за який саме період здійснюватимуть виплати та які підрозділи першочергово отримають фінансування.

Нагадаємо, у ЗСУ змінили порядок оформлення документів після поранення військових.

Як уже йшлося, грошове забезпечення українських військовослужбовців 2026 року — це основні виплати, а також надбавки та додаткові винагороди за виконання бойових або спеціальних завдань. Підсумкова сума залежить від військової посади, звання, вислуги років, умов служби та характеру завдань.

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