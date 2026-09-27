«Дороги та культура — на паузу»: уряд пояснив, звідки платитиме військовим

Чи вистачить коштів на зарплати військових на тлі дефіциту оборонного бюджету: Корецький відповів, на чому економитимуть / © ТСН

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Кабмін гарантує повне фінансування грошового забезпечення військових до кінця року, попри дефіцит оборонного бюджету в $27 млрд. Для покриття дефіциту держава переходить у режим суворої економії та призупиняє видатки на дороги, програми стійкості та культуру.

Про це в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур заявив прем’єр-міністр України Корецький.

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$7 мільярдів від внутрішньої економії

За словами очільника уряду, з $27 млрд загального дефіциту оборонного бюджету близько $7 млрд уже знайдено завдяки внутрішнім оптимізаціям, перерозподілу ресурсів та жорсткій економії. Ці кошти одразу спрямовують Силам оборони, щоб уникнути збоїв у фінансуванні.

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«Кожен божий день ситуація змінюється, і ми шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозподіляємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети. Сили оборони є головним пріоритетом для всіх нас», — наголосив Корецький.

Виплати військовим — у 100% пріоритеті

Відповідаючи на запитання щодо стабільності виплат бійцям, прем’єр-міністр дав чітку гарантію, що грошове забезпечення, зарплати, виплати родинам загиблих та підтримка сімей будуть закриті в повній мірі до кінця року.

«В першу чергу це так зване грошове забезпечення, це військові заробітні плати, виплати за загиблих інше, підтримка сімей. Тобто з цим проблем нема взагалі. Тобто ми це точно закриємо. Гарантую. Все буде стабільно в повній мірі. За це немає сенсу переживати», — запевнив прем’єр.

Стосовно другої частини оборонних потреб — закупівлі техніки, дронів та далекобійних систем (діп-страйків) — уряд домовляється з виробниками про авансування та викуп продукції на початку 2027 року, залучаючи гарантії європейських партнерів.

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На чому економитиме держава

Аби спрямувати максимум коштів на фронт, уряд призупинив фінансування статей видатків, які не є першочерговими для виживання країни під час війни.

Серед ключових напрямків економії:

Виплати за ремонт доріг: призупинено погашення заборгованостей та нові витрати;

Програми стійкості: заморожено нові роботи та заборгованості за цим напрямком;

Культурні проекти: призупинено фінансування різноманітних культурних програм.

«Є багато речей, видатки на які не є першочерговими, хоча і вкрай необхідними. Першочергове — це веде до виживання чи ні. Це єдиний підхід до прийняття тих чи інших рішень», — резюмував прем’єр-міністр.

Раніше прем’єр Корецький розкрив, звідки взялася «діра» в бюджеті у $27 млрд.

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Також повідомлялося, що Україна 2027 року планує витратити на 1,6 трлн грн більше, ніж зможе зібрати до державного бюджету.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

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