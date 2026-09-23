«Це відверта насмішка»: Жорін розкритикував зарплати військових і невиконану обіцянку підвищення

Жорін про зарплати військових

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Питання належних зарплат українських військових залишається одним із найгостріших, особливо на тлі відсутності визначених для них термінів демобілізації.

На проблему невиконаних обіцянок щодо червневого підвищення виплат звернув увагу заступник командира Третього армійського корпусу та підполковник ЗСУ Максим Жорін.

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«Це відверта насмішка»: Жорін прокоментував зарплати військових

«Якщо базове грошове забезпечення у 20 тисяч гривень для військових залишиться на наступний рік — це буде виглядати як відверте знущання або насмішка. Виплати за новими контрактами і т. д. не розв’язують питання, велика проблема для людей саме в базовій зарплаті», — пише військовий.

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На його думку, спроби розв’язати проблему разовими стимулами чи новими контрактами не спрацюють.

Він переконаний, що фінансова стабільність прямо позначається на моральному стані бійців і боєздатності всієї армії. Надто в умовах, коли захисники навіть не мають чітких термінів демобілізації.

«Нема грошей в бюджеті — треба на найпріоритетнішу професію знайти. Підвищення базової зарплати не має бути навіть предметом дискусії, це потрібно вирішувати», — додав Жорін.

Чому не буде підвищення зарплат військовим

Нагадаємо, виплати українським військовим здійснюються у штатному режимі без затримок, оскільки фінансування Сил оборони належить до захищених статей бюджету. Водночас анонсованого раніше підвищення грошового забезпечення зараз не буде.

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Як пояснив народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак, у держави бракує коштів через недостатню міжнародну фінансову допомогу, тому підняти виплати навіть на 10 тисяч гривень наразі немає можливості.

Для врегулювання питань із виплатами Кабмін має ухвалити 44 постанови та розпорядчі акти, а Верховна Рада — низку законопроєктів, які готуються до другого читання. Саме з їхньою підготовкою пов’язана пауза у роботі парламентарів, а голосування очікуються 13–15 жовтня.

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