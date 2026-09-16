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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Українцям уріжуть частину соцпрограм і підвищать податки: що відомо про бюджет-2027

У проєкті бюджету-2027 одночасно закладені скорочення за окремими соціальними напрямами та пропозиції щодо збільшення податків.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Українцям уріжуть частину соцпрограм і підвищать податки: що відомо про бюджет-2027

Гроші

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено скорочення фінансування низки соціальних програм. Йдеться, зокрема, про програми «чекапів», «єПідтримку» та кешбеки.

Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі «Київ 24».

Водночас у проєкті бюджету пропонують збільшити податкове навантаження. Зокрема, передбачено підвищення ставки ПДВ на 1%, а акцизу на пальне — на 4%.

За словами нардепа, потреба України в додатковому фінансуванні від міжнародних партнерів становить 52 млрд дол. Водночас наразі підтверджено лише 20 млрд дол.

Бюджет на 2027 рік: що відомо

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт державного бюджету на 2027 рік з рекордною сумою видатків у 7,272 трлн грн і доходами 5,648 трлн грн.

Фінансуватимуться лише найважливіші статті державного бюджету через гострий дефіцит коштів.

Стало відомо, що у проєкті державного бюджету України на 2027 рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Раніше, 1 вересня, під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

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