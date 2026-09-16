Прожитковий мінімум 2027: на скільки планують підвищити виплати в Україні

Прожитковий мінімум 2027

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В Україні розраховують підвищити прожитковий мінімум з 2027 року. Саме таку ідею заклали у проєкті бюджету на наступний рік.

Згідно з поданим урядом проєктом державного бюджету, з 1 січня базовий показник у розрахунку на одну особу має становити 3 559 гривень на місяць.

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Якщо порівнювати з 2026 роком, це зростання на 10,9% або ж на 350 гривень.

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2027 року може зрости прожитковий мінімум: подробиці

Для працездатних українців планку прожиткового мінімуму планують підняти до 3 691 гривні.

Для осіб, які втратили працездатність, цей показник закладають на рівні 2 878 гривень — саме від цієї цифри в країні розраховуватимуть мінімальну пенсію з початку 2027 року.

При цьому для окремих категорій державних службовців уряд пропонує зберегти фіксовану величину — 2 331 гривню. Вона слугуватиме базою для обчислення посадових окладів митників, податківців, прокурорів, а також інших працівників державних органів, роботу яких регулюють спеціальні закони.

Водночас суддів із цієї спеціальної категорії вилучили. У червні 2026 року парламентарі 242 голосами ухвалили закон №4905-IX, який зафіксував розрахунок посадових окладів для слуг феміди на основі повного розміру прожиткового мінімуму.

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Через таке рішення видатки на Державну судову адміністрацію мають збільшитися на 8,5 млрд гривень, тобто на 35,1%.

Що відомо про державний бюджет 2027

Нагадаємо, проєкт Державного бюджету України на 2027 рік передбачає 5,648 трлн грн доходів та 7,272 трлн грн видатків. Дефіцит у 1,6 трлн грн і міжнародну потребу в $52,6 млрд уряд планує покривати коштом державних запозичень і зовнішньої допомоги.

Основні макропоказники розраховані на основі прогнозу інфляції 8%, середньої зарплати 34,4 тис. грн та курсу 47,1 грн за долар. Найбільшою статтею залишаються видатки на безпеку й оборону — 4,9 трлн грн (43,8% ВВП), з яких левова частка піде на озброєння, техніку та грошове забезпечення військових.

Серед цивільних видатків на освіту закладено 328,5 млрд грн (із середньою зарплатою вчителя 27,3 тис. грн), на медицину — 292,5 млрд грн (з орієнтиром зарплат лікарів у 30 тис. грн), а на соціальну сферу — 540,3 млрд грн, включаючи виплати ВПО, покриття дефіциту Пенсійного фонду та програми «єОселя» й «єВідновлення».

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Крім того, уряд розраховує спрямувати 52,8 млрд грн на відновлення Дорожнього фонду, зокрема для забезпечення військової та економічної логістики.

Також в Україні через гострий дефіцит коштів у державному бюджеті обмежили фінансування лише трьома найважливішими напрямками: соціальними виплатами й пенсіями, зарплатами працівників бюджетної сфери, а також утриманням і забезпеченням Збройних сил.

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк звернула увагу на необхідність ухвалення Верховною Радою міжнародних вимог для отримання чергового траншу від європейських партнерів. Зокрема, йдеться про питання посилок та сек’юритизації, тоді як приєднання до єдиної зони платежів у євро (SEPA) наразі відсутнє в порядку денному.

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