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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Пенелопа Крус вийшла на червону доріжку у сукні з пір'ям та ефектним декольте

Іспанська акторка сяяла на прем'єрі фільму «Чорна куля».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Getty Images

Це драматичний фільм режисерів Гав'єра Кальво та Гав'єра Амброссі. Картина натхненна однойменним незавершеним твором Федеріко Гарсіа Лорки та п'єсою Конехеро «Темний камінь».

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

52-річна акторка Пенелопа Крус, яка зіграла у фільмі одну з головних ролей, приїхала до театру «Принцеса Уельська» під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто у ефектній білій сукні з пір'ям та глибоким декольте. Зірка доповнила лук босоніжками на підборах та платформі, золотим кольє на шиї та браслетом, а також червоним манікюром.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа зібрала волосся у високу зачіску і зробила виразний макіяж у теплих відтінках.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Раніше Пенелопа Крус сяяла у розкішній чорній сукні у Венеції на кінофестивалі.

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