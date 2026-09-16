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- Шоу-бізнес
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Пенелопа Крус вийшла на червону доріжку у сукні з пір'ям та ефектним декольте
Іспанська акторка сяяла на прем'єрі фільму «Чорна куля».
Це драматичний фільм режисерів Гав'єра Кальво та Гав'єра Амброссі. Картина натхненна однойменним незавершеним твором Федеріко Гарсіа Лорки та п'єсою Конехеро «Темний камінь».
52-річна акторка Пенелопа Крус, яка зіграла у фільмі одну з головних ролей, приїхала до театру «Принцеса Уельська» під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто у ефектній білій сукні з пір'ям та глибоким декольте. Зірка доповнила лук босоніжками на підборах та платформі, золотим кольє на шиї та браслетом, а також червоним манікюром.
Пенелопа зібрала волосся у високу зачіску і зробила виразний макіяж у теплих відтінках.
Раніше Пенелопа Крус сяяла у розкішній чорній сукні у Венеції на кінофестивалі.