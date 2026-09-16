Пенелопа Крус вийшла на червону доріжку у сукні з пір'ям та ефектним декольте

Пенелопа Крус / © Getty Images

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Це драматичний фільм режисерів Гав'єра Кальво та Гав'єра Амброссі. Картина натхненна однойменним незавершеним твором Федеріко Гарсіа Лорки та п'єсою Конехеро «Темний камінь».

Пенелопа Крус / © Getty Images

52-річна акторка Пенелопа Крус, яка зіграла у фільмі одну з головних ролей, приїхала до театру «Принцеса Уельська» під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто у ефектній білій сукні з пір'ям та глибоким декольте. Зірка доповнила лук босоніжками на підборах та платформі, золотим кольє на шиї та браслетом, а також червоним манікюром.

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Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа зібрала волосся у високу зачіску і зробила виразний макіяж у теплих відтінках.

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Пенелопа Крус / © Getty Images

Раніше Пенелопа Крус сяяла у розкішній чорній сукні у Венеції на кінофестивалі.

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