ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
456
Час на прочитання
1 хв

Кейт та Вільям Уельські готуються до тріумфального виходу на червону доріжку в Лондоні

Принц і принцеса Уельські збираються провести романтичний вечір на прем'єрі фільму в Лондоні та вийдуть на червону доріжку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принц Вільям, принцеса Кейт та Том Круз

Принц Вільям, принцеса Кейт і Том Круз / © Associated Press

Цими днями було оголошено, що принц і принцеса Уельські відвідають світову прем'єру нового фільму Тома Круза «Діггер» у кінотеатрі ODEON Luxe Leicester Square у вівторок, 22 вересня, на підтримку британської благодійної організації Film and TV Charity.

На прем'єрі принца Вільяма та принцесу Кейт зустрінуть представники благодійної організації, після чого вони пройдуть червоною доріжкою. Потім вони зустрінуться з членами акторського складу та творчої групи, включаючи Тома Круза та режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

Принц Вільям, принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям, принцеса Кейт / © Associated Press

Раніше Том Круз вже зустрічався з принцесою Кейт та принцом Вільямом на британській прем'єрі фільму «Топ Ган: Маверік» у травні 2022 року. Королівське подружжя пройшлося червоною доріжкою разом із голлівудською зіркою і зустрілося з іншими членами знімальної групи.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie