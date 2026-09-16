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Кейт та Вільям Уельські готуються до тріумфального виходу на червону доріжку в Лондоні
Принц і принцеса Уельські збираються провести романтичний вечір на прем'єрі фільму в Лондоні та вийдуть на червону доріжку.
Цими днями було оголошено, що принц і принцеса Уельські відвідають світову прем'єру нового фільму Тома Круза «Діггер» у кінотеатрі ODEON Luxe Leicester Square у вівторок, 22 вересня, на підтримку британської благодійної організації Film and TV Charity.
На прем'єрі принца Вільяма та принцесу Кейт зустрінуть представники благодійної організації, після чого вони пройдуть червоною доріжкою. Потім вони зустрінуться з членами акторського складу та творчої групи, включаючи Тома Круза та режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту.
Раніше Том Круз вже зустрічався з принцесою Кейт та принцом Вільямом на британській прем'єрі фільму «Топ Ган: Маверік» у травні 2022 року. Королівське подружжя пройшлося червоною доріжкою разом із голлівудською зіркою і зустрілося з іншими членами знімальної групи.