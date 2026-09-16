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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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536
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1 хв

Російський дрон влучив у поїзд із пасажирами: вогонь охопив вагони — перші деталі

За інформацією компанії, серед пасажирів і працівників постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Шахед

Шахед / © Associated Press

Вранці середи, 16 вересня, російський дрон влучив у пасажирський поїзд №122 «Київ — Миколаїв».

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

За інформацією компанії, серед пасажирів і працівників постраждалих немає.

«Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди „Укрзалізниці“ локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі», — йдеться у заяві.

Компанія разом із Миколаївською ОВА для пасажирів організовує автобусні трансфери.

У Мережі публікують кадри із місця атак. На кадрах видно, що після влучання зайнялася пожежа, а в небо здіймається густий чорний дим.

З міркувань безпеки редакція не публікує кадри.

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