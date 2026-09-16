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Російський дрон влучив у поїзд із пасажирами: вогонь охопив вагони — перші деталі
За інформацією компанії, серед пасажирів і працівників постраждалих немає.
Вранці середи, 16 вересня, російський дрон влучив у пасажирський поїзд №122 «Київ — Миколаїв».
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
За інформацією компанії, серед пасажирів і працівників постраждалих немає.
«Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди „Укрзалізниці“ локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі», — йдеться у заяві.
Компанія разом із Миколаївською ОВА для пасажирів організовує автобусні трансфери.
У Мережі публікують кадри із місця атак. На кадрах видно, що після влучання зайнялася пожежа, а в небо здіймається густий чорний дим.
З міркувань безпеки редакція не публікує кадри.