Шахед / © Associated Press

Реклама

Вранці середи, 16 вересня, російський дрон влучив у пасажирський поїзд №122 «Київ — Миколаїв».

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Реклама

За інформацією компанії, серед пасажирів і працівників постраждалих немає.

Реклама

«Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди „Укрзалізниці“ локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі», — йдеться у заяві.

Компанія разом із Миколаївською ОВА для пасажирів організовує автобусні трансфери.

У Мережі публікують кадри із місця атак. На кадрах видно, що після влучання зайнялася пожежа, а в небо здіймається густий чорний дим.

З міркувань безпеки редакція не публікує кадри.

Реклама

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів