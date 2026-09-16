Як отримувати більшу пенсію: які суми доплат та кому можуть відмовити

Гроші / фото ілюстративне

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Після досягнення 70-річного віку українцям передбачена щомісячна надбавка до пенсійних виплат.

Проте для її нарахування діють чіткі законодавчі обмеження щодо граничного розміру пенсії та офіційного працевлаштування, про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Після настання 70-річного віку, розмір щомісячної доплати становить 300 гривень, тобто протягом року пенсіонер може додатково отримати 3600 гривень.

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З віком розмір цієї виплати поступово зростатиме: після 75 років загальна сума щомісячної надбавки становитиме 456 гривень. Коли ж пенсіонер досягає 80-річчя, йому додатково додають ще 114 гривень, після чого підсумкова щомісячна доплата сягатиме до 570 гривень.

За яких умов українці можуть отримати надбавку до пенсії

Такі вікові надбавки призначаються автоматично на підставі відомостей, які вже містяться у Пенсійному фонді, тож звертатися зі спеціальними заявами чи ходити до відділень не треба. Головна умова для отримання виплати — сукупний щомісячний дохід пенсіонера разом з усіма іншими надбавками не має бути більшим за 10 340 гривень.

Якщо сума пенсії разом із призначеною надбавкою перевищує встановлену межу, розмір надбавки буде скориговано. Крім того, ця виплата не нараховується працевлаштованим пенсіонерам — отримати її можна лише після офіційного звільнення.

Окрім вікових доплат, українське законодавство передбачає й інші механізми збільшення пенсійних виплат.

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Зокрема, самотні пенсіонери віком від 80 років, які за медичними показниками потребують регулярного піклування, мають право на щомісячну компенсацію близько 1000 гривень. Також фінансову підтримку дає понаднормовий страховий стаж: за кожен відпрацьований рік понад норму нарахують доплату, розмір якої залежить від індивідуальних показників пенсіонера і в окремих випадках може становити до 700 гривень на місяць.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Для пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб скасують вимогу підтверджувати, що вони не отримують пенсію від Росії. Відповідні зміни, ухвалені Верховною Радою 1 липня, набудуть чинності 22 жовтня 2026 року.

Водночас українцям, які отримують пенсії, соціальні чи страхові виплати, субсидії або пільги, нагадали про обов’язок протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни в особистих даних. Йдеться, зокрема, про зміну паспорта, прізвища, контактної інформації, банківських реквізитів, а також працевлаштування, припинення роботи чи підприємницької діяльності.

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