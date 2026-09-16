Как получить более высокую пенсию: какие суммы доплат и кому могут отказать

Деньги / иллюстративное фото

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По достижении 70-летнего возраста украинцам предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсионным выплатам.

Однако в отношении её начисления действуют четкие законодательные ограничения, касающиеся предельного размера пенсии и официального трудоустройства, о чем сообщает «Судебно-юридическая газета».

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По достижении 70-летнего возраста размер ежемесячной доплаты составляет 300 гривен, то есть в течение года пенсионер может дополнительно получить 3600 гривен.

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С возрастом размер этой выплаты будет постепенно увеличиваться: после 75 лет общая сумма ежемесячной надбавки составит 456 гривен. Когда же пенсионер достигает 80-летия, ему дополнительно начисляют ещё 114 гривен, после чего итоговая ежемесячная доплата достигнет 570 гривен.

При каких условиях украинцы могут получить надбавку к пенсии

Такие возрастные надбавки назначаются автоматически на основании сведений, уже имеющихся в Пенсионном фонде, поэтому обращаться со специальными заявлениями или посещать отделения не требуется. Главное условие для получения выплаты — совокупный ежемесячный доход пенсионера вместе со всеми другими надбавками не должен превышать 10 340 гривен.

Если сумма пенсии вместе с назначенной надбавкой превышает установленный предел, размер надбавки будет скорректирован. Кроме того, эта выплата не начисляется трудоустроенным пенсионерам — получить её можно только после официального увольнения.

Помимо возрастных надбавок, украинское законодательство предусматривает и другие механизмы увеличения пенсионных выплат.

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В частности, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которым по медицинским показаниям требуется регулярный уход, имеют право на ежемесячную компенсацию в размере около 1000 гривен. Также финансовую поддержку обеспечивает сверхнормативный страховой стаж: за каждый отработанный год сверх нормы начисляется доплата, размер которой зависит от индивидуальных показателей пенсионера и в отдельных случаях может составлять до 700 гривен в месяц.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

Для пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещённых лиц, отменят требованиеподтверждать, что они не получают пенсию от России. Соответствующие изменения, принятые Верховной Радой 1 июля, вступят в силу 22 октября 2026 года.

В то же время украинцам, получающим пенсии, социальные или страховые выплаты, субсидии или льготы, напомнили об обязанности в течение 10 дней уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в личных данных. Речь идет, в частности, об изменении паспорта, фамилии, контактной информации, банковских реквизитов, а также о трудоустройстве, прекращении работы или предпринимательской деятельности.

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