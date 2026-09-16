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РФ массированно атаковала 5 районов под Киевом: "прилетело" по жилым домам – первые детали
В Киевской области из-за вражеской атаки повреждено 17 объектов. Власти сообщили о последствиях атаки.
Враг продолжает атаковать Киевщину ударными БпЛА. За минувшие сутки и сегодняшнее утро в области повреждено 17 объектов.
Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.
По его данным, последствия зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах.
«Повреждены 8 частных домовладений, 5 транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение. Пострадавших нет. На местах работают все необходимые оперативные службы», — уточнил он.
Атака по Украине — что известно
Россия ночью атаковала Украину 80 ударными БпЛА, обезврежено 63.
Зафиксировано попадание на семи локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях, сообщили Воздушные силы.
Ночью и утром, 16 сентября, Россия продолжает атаковать Киев реактивными беспилотниками. Один человек пострадал в результате падения обломков БпЛА на складские помещения утром в Святошинском районе Киеве. Раненого госпитализировали.
Утром дрон попал в пассажирский поезд №122 «Киев — Николаев».