РФ массированно атаковала 5 районов под Киевом: "прилетело" по жилым домам – первые детали

Последствия атаки / © Полиция Киева

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Враг продолжает атаковать Киевщину ударными БпЛА. За минувшие сутки и сегодняшнее утро в области повреждено 17 объектов.

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

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По его данным, последствия зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах.

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«Повреждены 8 частных домовладений, 5 транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение. Пострадавших нет. На местах работают все необходимые оперативные службы», — уточнил он.

Атака по Украине — что известно

Россия ночью атаковала Украину 80 ударными БпЛА, обезврежено 63.

Зафиксировано попадание на семи локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях, сообщили Воздушные силы.

Ночью и утром, 16 сентября, Россия продолжает атаковать Киев реактивными беспилотниками. Один человек пострадал в результате падения обломков БпЛА на складские помещения утром в Святошинском районе Киеве. Раненого госпитализировали.

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Утром дрон попал в пассажирский поезд №122 «Киев — Николаев».

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