ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1170
Время на прочтение
1 мин

РФ массированно атаковала 5 районов под Киевом: "прилетело" по жилым домам – первые детали

В Киевской области из-за вражеской атаки повреждено 17 объектов. Власти сообщили о последствиях атаки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Последствия атаки

Последствия атаки / © Полиция Киева

Враг продолжает атаковать Киевщину ударными БпЛА. За минувшие сутки и сегодняшнее утро в области повреждено 17 объектов.

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

По его данным, последствия зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах.

«Повреждены 8 частных домовладений, 5 транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение. Пострадавших нет. На местах работают все необходимые оперативные службы», — уточнил он.

Атака по Украине — что известно

Россия ночью атаковала Украину 80 ударными БпЛА, обезврежено 63.

Зафиксировано попадание на семи локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях, сообщили Воздушные силы.

Ночью и утром, 16 сентября, Россия продолжает атаковать Киев реактивными беспилотниками. Один человек пострадал в результате падения обломков БпЛА на складские помещения утром в Святошинском районе Киеве. Раненого госпитализировали.

Утром дрон попал в пассажирский поезд №122 «Киев — Николаев».

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie