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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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На Украину с утра летят реактивные дроны, в Киеве раздались взрывы: что и где сейчас атакует (карта)

Оккупанты с утра устроили воздушную атаку по украинским городам.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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"Шахед"

"Шахед" / © ТСН

Сегодня, 16 сентября, россияне запустили по Украине по разным направлениям ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Что в небе сейчас и куда летит:

  • Реактивный БпЛА севернее Лысянки (Черкасчина) по северному курсу на Киевщину

  • Реактивный БпЛА в р-не Чернобыля юго-западным курсом в направлении Житомирской области

  • Реактивный БпЛА заходит в Киев со стороны Коцюбинского

  • Еще реактивны БпЛА в направлении Очакова из Черного моря

  • Реактивные БПЛА на севере Черниговщины западным курсом по направлению Киевщины

Отметим, что в столице сейчас раздается воздушная тревога.

Напомним, россияне утром, 16 сентября, атаковали Киев ударными беспилотниками. В Святошинском районе произошло возгорание складского здания из-за вражеской атаки.

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