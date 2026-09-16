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На Украину с утра летят реактивные дроны, в Киеве раздались взрывы: что и где сейчас атакует (карта)
Оккупанты с утра устроили воздушную атаку по украинским городам.
Сегодня, 16 сентября, россияне запустили по Украине по разным направлениям ударные дроны.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Что в небе сейчас и куда летит:
Реактивный БпЛА севернее Лысянки (Черкасчина) по северному курсу на Киевщину
Реактивный БпЛА в р-не Чернобыля юго-западным курсом в направлении Житомирской области
Реактивный БпЛА заходит в Киев со стороны Коцюбинского
Еще реактивны БпЛА в направлении Очакова из Черного моря
Реактивные БПЛА на севере Черниговщины западным курсом по направлению Киевщины
Отметим, что в столице сейчас раздается воздушная тревога.
Напомним, россияне утром, 16 сентября, атаковали Киев ударными беспилотниками. В Святошинском районе произошло возгорание складского здания из-за вражеской атаки.