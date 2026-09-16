Трускавец

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Курортный городок, которому не страшны блекауты. Это Трускавец во Львовской области. Гостиничные комплексы обустраивают альтернативные источники питания и не прекращают прием гостей даже во время длительных отключений. Город славится оздоровительной водой и лечебно диагностическими возможностями, поэтому сюда часто на отдых и реабилитацию приезжают и военные.

Сколько бизнес инвестирует в энергонезависимость и доступен ли этот опыт другим предпринимателям? Инспекция ТСН на энергонезависимость отправилась в Трускавец во Львовской области.

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Три ранения, последнее из которых крайне тяжелое. Военнослужащая с позывным «Танго» уже вторую неделю восстанавливается в Трускавце. В армии она пять лет. После пережитого говорит такой лечебный отдых просто необходим:

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«Я здесь на реабилитации, есть психологическая реабилитация, но здесь и физических достаточно процедур, поэтому мне после ранения это как раз именно в тему».

На территории этого комплекса отель, лечебный корпус, ресторан, СПА и термальные воды. Все это нуждается в немало электричестве. Чтобы отдых и лечение не зависели от графиков отключений, здесь обустраивают альтернативные источники питания. Одно из них — солнечные панели.

Трускавец

«Они расположены по направлению к востоку, западу и югу, чтобы они в течение целого дня могли генерировать нам энергию. Общая мощность по солнечным панелям у нас 165 киловатт. Если у нас потребление 4 МВт в сутки, они могут произвести до 1 мВт», — рассказывает заместитель генерального директора гостинично-курортного комплекса Юрий Грицак.

Панели установили два года тому назад. По подсчетам комплекса, еще примерно столько же и эта инвестиция окупится. Однако панели уже экономят значительные средства.

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«За два года использования панелей они нам произвели 330 мегаватт электрической энергии. При нынешних ценах за два года нам удалось 3,7 млн. гривен сэкономить», — говорит Юрий Грицак.

Кроме газового котла, в комплексе есть твердотопливный. А резервный источник для нагрева воды — тепловой насос.

«Работает бальнеологическое отделение, люди принимают лечебные ванны. Эти ванны нагреты, более 36 градусов Цельсия, и чтобы эту воду просто не сливать в местную канализацию, мы из нее дополнительно как раз через тепловой насос забираем это тепло и перерабатываем это тепло в другое тепло, в подогрев воды», — рассказывает Юрий Грицак.

Трускавец всегда славился лечебной водой. Именно за Нафтусей до полномасштабного вторжения сюда массово ехали иностранцы. В настоящее время большинство отдыхающих украинцы.

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«150 грамм я имею назначение врача. Когда я посещаю санаторий, у меня есть облегчение, нет таких приступов. Я избегаю операции», — рассказывает гостя комплекса Анна Валькив.

Трускавец

«Очень хорошие процедуры, подлечиться. Здесь спокойно. У нас сейчас в Харькове более жесткая ситуация, здесь отдыхаешь, снимаешь стрессы, помогают процедуры», — говорит еще один гость Александр Шевцов.

Здесь лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, опорно-двигательного аппарата и не только.

«Мы на территории нашли уникальную высоко концентрированную рупу, которая имеет до 9 как минимум лечебно активных факторов, уже начинаем лечить и кожные заболевания», — говорит гендиректор гостинично-курортного комплекса «Карпаты» Лев Грицак.

Для военных и их семей лечебный отдых в этом санатории бесплатный. И то, что здесь позаботились об альтернативных источниках питания, чтобы предоставлять услуги без отключений — для них внимательно.

«Здесь я ни разу не видела перебоев ни с водой, ни со светом, ни с подач чего-нибудь», — рассказывает военнослужащая ВСУ «Танго».

«Более полутора миллионов долларов мы уже потратили на оздоровление наших военных. Мы присоединяемся для страны, для общества, для города и пытаемся развиваться самостоятельно», — говорит советник генерального директора Иван Дутка.

Инвестируют в энергонезависимость не только крупные курортные комплексы. В этом отеле в центре Трускавца система значительно более компактная — установили солнечные панели, которые подключили к инвертору, а избыток производимого накапливают.

«Емкость этих аккумуляторов составляет 30 киловатт и на данном этапе, как показывает опыт, снабдили нас, гостиницу и гостей питанием на период 12 часов», — рассказывает управляющий гостинично-ресторанного комплекса «Rivers» Олег Фурдзин.

Трускавец

В такую систему здесь вложили около полумиллиона гривен. От генератора отказались сознательно.

«Когда одновременно все работают — дают очень неприятный момент, приезжающие гости из прифронтовых зон и они хотят окунуться в полную тишину, чтобы этого не было. Поэтому это тоже один из важных моментов», — объясняет Олег Фурдзин.

То, что украинский бизнес в условиях войны и обстрелов находит силы работать, — это еще одна наша форма сопротивления. Большинство предприятий продолжает переход на альтернативную энергетику. Я собрала краткие советы, которые могут помочь вам в этом.

Обязательно проведите энергоаудит, это нужно и для будущего инвестора, и для банка, если будете оформлять кредит.

Для бизнеса действуют программы кредитования: 5%-7%-9% на энергооборудование, программа «Энергетика 10%», а для физических лиц «Постановление №673».

Также действуют международные грантовые программы на энергоэффективность. На счет этого вы можете совещаться с Национальным учреждением развития.

Национальное учреждение развития сейчас помогает двадцати украинским предприятиям получить финансирование на альтернативные источники питания. В целом же по программе 5-7-9 — уже 613 предприятий получили кредитование на энергооборудование.

Трускавец

«Всплеск, откровенно, очень сильный. Мы видим до 40% увеличения спроса, это только начало сентября. Я надеюсь, что этот тренд будет поддержать другими предприятиями», — говорит председатель правления Национального учреждения развития Андрей Гапон.

Не каждый ли гость еще до бронирования отдыха спрашивает, будет ли в номере свет во время отключения? Так что альтернативное питание из дополнительного преимущества превратилось для гостиничного бизнеса в необходимость.

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