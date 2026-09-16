Трускавець

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Курортне містечко, якому не страшні блекаути. Це Трускавець на Львівщині. Готельно-відпочинкові комплекси облаштовують альтернативні джерела живлення і не припиняють прийом гостей навіть під час тривалих відключень. Місто славиться оздоровчою водою та лікувально-діагностичними можливостями, тож сюди часто на відпочинок та реабілітацію приїжджають і військові.

Скільки бізнес інвестує в енергонезалежність і чи доступний цей досвід іншим підприємцям? Інспекція ТСН на енергонезалежність вирушила до Трускавця у Львівській області.

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Три поранення, останнє з яких вкрай важке. Військовослужбовиця з позивним «Танго» уже другий тиждень відновлюється у Трускавці. У війську вона п’ять років. Після пережитого каже, такий лікувальний відпочинок просто необхідний:

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«Я тут на реабілітації, є психологічна реабілітація, але тут і фізичних дуже достатньо процедур, тому мені після поранення це якраз саме в тему».

На території цього комплексу — готель, лікувальний корпус, ресторан, СПА та термальні води. Усе це потребує чимало електрики. Щоб відпочинок та лікування не залежало від графіків відключень, тут облаштовують альтернативні джерела живлення. Одне з них — сонячні панелі.

Трускавець

«Вони розташовані в напрямку Схід, Захід і Південь, щоб вони протягом цілого дня могли генерувати нам енергію. Загальна потужність по сонячних панелях у нас 165 кіловат. Якщо в нас споживання 4 Мвт в добу, вони можуть виробити до 1 мвт», — розповідає заступник генерального директора готельно-курортного комплексу Юрій Грицак.

Панелі встановили два роки тому. За підрахунками комплексу, ще приблизно стільки ж — і ця інвестиція окупиться. Та панелі уже економлять значні кошти.

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«За два роки використання панелей, вони нам виробили 330 мегават електричної енергії. При теперішніх цінах за два роки нам вдалося 3,7 млн гривень зекономити», — каже Юрій Грицак.

Окрім газового котла, у комплексі є — твердопаливний. А резервне джерело для нагріву води — тепловий насос.

«Працює бальнеологічне відділення, люди приймають лікувальні ванни. Ці ванни є нагріті, більше 36 градусів Цельсія, і щоб цю воду просто не зливати в місцеву каналізацію, ми з неї додатково як раз через тепловий насос забираємо це тепло і переробляємо це тепло в інше тепло, у підігрів води», — розповідає Юрій Грицак.

Трускавець завжди славився лікувальною водою. Саме за Нафтусею до повномасштабного вторгнення сюди масово їхали іноземці. Нині більшість відпочивальників українці.

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«150 грам я маю призначення лікаря. Коли я відвідую санаторій, то в мене є полегшення, немає таких приступів. Я уникаю операції», — розповідає гостя комплексу Ганна Вальків.

Трускавець

«Дуже гарні процедури, підлікуватися. Тут спокійно. В нас на даний момент в Харкові більш жорстка ситуація, тут відпочиваєш, знімаєш стреси, допомагають процедури», — каже ще один гість Олександр Шевцов.

Тут лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, опорно-рухового апарату і не тільки.

«Ми на території знайшли унікальну високо концентровану рупу, яка має до 9, як мінімум лікувально активних факторів, вже починаємо лікувати і шкірні захворювання», — каже гендиректор готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак.

Для військових та їх сімей лікувальний відпочинок у цьому санаторії безкоштовний. І те, що тут подбали про альтернативні джерела живлення, щоб надавати послуги без відключень — для них вважливо.

«Тут я жодного разу не бачила перебоїв ні з водою, ні зі світлом, ні з подач чогось», — розповідає військовослужбовиця ЗСУ «Танго».

«Більше ніж півтора мільйони доларів ми вже витратили на оздоровлення наших військових. Ми долучаємося для країни, для громади, для міста і намагаємося розвиватись самостійно», — каже радник генерального директора Іван Дутка.

Інвестують в енергонезалежність не лише великі курортні комплекси. У цьому готелі в центрі Трускавця система значно компактніша — встановили сонячні панелі, які під’єднали до інвертора, а надлишок виробленого накопичують.

«Ємність цих акумуляторів складає 30 кіловат і на даному етапі, як показує досвід, забезпечили нас, готель і гостей живленням на період 12 годин», — розповідає управляючий готельно-ресторанного комплексу «Rivers» Олег Фурдзин.

Трускавець

У таку систему тут вклали близько пів мільйона гривень. Від генератора відмовилися свідомо.

«Коли одночасно всі працюють — дають дуже неприємний момент, гості які приїжджають з прифронтових зон, і вони хочуть зануритися в повну тишину, щоб цього не було. Тому це також один із важливих моментів», — пояснює Олег Фурдзин.

Те, що український бізнес в умовах війни та обстрілів знаходить сили працювати — це ще одна наша форма спротиву. Велика частина підприємств продовжує перехід на альтернативну енергетику. Я зібрала короткі поради, які можуть допомогти вам у цьому.

Обовʼязково проведіть енергоаудит, це потрібно і для майбутнього інвестора, і для банку, якщо будете оформлювати кредит.

Для бізнесу діють програми кредитування: 5%- 7%-9% на енергообладнання, програма «Енергетика 10%», а для фізичних осіб «Постанова №673».

Також діють міжнародні грантові програми на енергоефективність. На рахунок цього ви можете радиться з Національною установою розвитку.

Національна установа розвитку нині допомагає двадцятьом українським підприємствам отримати фінансування на альтернативні джерела живлення. А загалом за програмою 5-7-9 — вже 613 підприємств отримали кредитування на енергообладнання.

Трускавець

«Сплеск, відверто, дуже сильний. Ми бачимо наразі до 40% збільшення попиту, це тільки початок вересня. Я сподіваюсь цей тренд буде підтримати іншими підприємствами», — каже голова правління Національної установи розвитку Андрій Гапон.

Чи не кожен гість ще до бронювання відпочинку запитує, чи буде у номері світло під час відключень? Тож альтернативне живлення з додаткової переваги перетворилося для готельного бізнесу на необхідність.

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