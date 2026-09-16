«Це була змова демократів»: Трамп зробив гучну заяву про замах на нього

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що замах на нього під час мітингу в Пенсильванії у липні 2024 року був частиною змови демократів, метою якої нібито було не допустити його участі у виборах.

Про це Трамп написав у вівторок у своїй соцмережі Truth Social.

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За словами президента США, ФБР за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена не зробило всього необхідного для розслідування стрілянини в Батлері.

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Трамп також стверджує, що після його вступу на посаду 20 січня значна частина матеріалів у справі була відсутня, змінена, пошкоджена або зникла.

«Щойно було знайдено нову інформацію! Чому її не знайшли давно? Це все була змова демократів, щоб усунути мене від участі у виборах, яка провалилася», — написав президент США.

Водночас Трамп не представив доказів, які б підтверджували його твердження про причетність демократів до замаху.

Окремо президент США заявив, що колишній директор ФБР Крістофер Рей має понести відповідальність за свої дії під час розслідування нападу. Раніше Трамп уже звинувачував Рея в неналежному веденні цієї справи.

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Замах на Трампа стався 13 липня 2024 року під час його передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсильванія.

Стрілець Томас Метью Крукс відкрив вогонь із даху будівлі. Трамп отримав поранення вуха. Один із учасників мітингу загинув, ще двоє людей були поранені.

Крукса застрелили співробітники Секретної служби США.

За підсумками розслідування ФБР дійшло висновку, що Крукс діяв самостійно. Доказів причетності демократів до нападу встановлено не було.

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Раніше генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив про нібито виявлення нової інформації щодо Крукса. Водночас він не розкрив конкретних деталей.

Раніше повідомлялося, що на президента США Дональда Трампа може чекати катастрофічна поразка на виборах у Конгрес після чого проти нього можуть розпочати процедуру імпічменту.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп закликав американців підтримати республіканців, пообіцявши їм одноразову виплату $5 000.

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