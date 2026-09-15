Портников назвав головний інтерес України на проміжних виборах у США

Конгрес США / © Associated Press

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Для України ключовим результатом проміжних виборів у США має стати не сама партійна більшість у Конгресі, а готовність законодавців підтримувати Київ, взаємодіяти з президентом США та впливати на його рішення щодо війни.

Таку позицію в етері Еспресо озвучив журналіст Віталій Портников.

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За його словами, після проміжних виборів для України особливе значення матиме не співвідношення республіканців і демократів у Конгресі, а його спроможність впливати на політику Вашингтона щодо російсько-української війни.

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«Я думаю, що нам потрібний був би конгрес, який міг би співпрацювати з президентом Сполучених Штатів з точки зору перемоги України. Цей конгрес, який є зараз, уже ухвалив Акт про підтримку України, який передбачав відновлення нам фінансової допомоги. Будемо сподіватися, що новий склад конгресу продовжить цю лінію», — сказав журналіст.

Портников також зазначив, що рішення на підтримку України ухвалювали навіть за умов республіканської більшості. Зокрема, це відбувалося попри позицію окремих представників керівництва Конгресу.

«Як ви бачите, навіть при республіканській більшості можна було ухвалити такий законопроєкт, навіть коли спікер не хотів ставити його на голосування. Цей сенат ще до проміжних виборів ухвалив закон Ліндсі Грема», — зазначив Портников.

Тому, наголосив журналіст, Україні не варто розглядати майбутні вибори у США винятково через протистояння двох головних партій.

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«Треба інакше ставити питання: не яка партія має перемогти на виборах, щоб нам було краще, а з яким саме конгресом нам потрібно співпрацювати, щоб він міг співпрацювати з президентом Сполучених Штатів з точки зору допомоги Україні і щоб президент США не міг ігнорувати точку зору своїх парламентарів. Ось що є найважливішим у цій ситуації», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп закликав американців підтримати республіканців, пообіцявши їм одноразову виплату $5 000.

Пізніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для реалізації пропозиції президента Дональда Трампа щодо виплати кожному дорослому громадянину країни по $5000 знадобиться схвалення Конгресу.

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